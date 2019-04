1. España de privilegios

"La gente está un poco harta, cada vez más, de que los que siempre la lían, los separatistas, tengan premio y las comunidades que cumplen, que solamente quieren tener mejores servicios sean olvidadas. A mí me parece que la España de Sánchez con los separatistas y Podemos puede consolidar la España de los privilegios y los agravios; la España de los de primera y los de segunda; la España en la que los lían tienen premio y los que cumplen, castigo. Yo quiero una España al revés. Una España en la que los que la lían pues la ley se lo impida y los que cumplan tengan recompensa de vez en cuando: bajadas de impuestos a las clases medias, ayuda a las familias, territorialmente que España esté equilibrada".

2. No a Sánchez

"Sánchez ha pervertido todo el sentido que tenía el PSOE como partido constitucionalista. Ha roto los puentes. Nos ha llamado fachas literalmente a los votantes de Ciudadanos y a los del PP juntos. Ha intentado polarizar el país hablando de pasado y no de futuro. Creo que le va a salir mal. Llevar a España otra vez a la tensión de rojos y azules le va a explotar en la cara al señor Sánchez, como ya le explotó en Andalucía".

3. La relación con Vox

"Con Vox puedo compartir la defensa de la unidad de España, pero es verdad que hay cosas que yo no quiero que las diga un ministro de mi Gobierno. A mí no me gustaría que un ministro de mi Gobierno dijera que los gays son enfermos que tienen que curarse, como ha dicho un candidato que ha tenido que dimitir. No me gustaría que un ministro de mi Gobierno dijera que vamos a repartir pistolas. En un Gobierno hay que gestionar, hay que tener buenos equipos, hay que saber y conocer España. Soy más partidario de proyectos que de ocurrencias".

4. La España autonómica

"Iceta es el hombre omnipotente, omnipresente. Él es la soberanía nacional, decide cuando hay referéndums de independencia y sobre el programa general del PSOE. Y el programa dice que hay que darles más competencias a los que han dado un golpe de Estado en Cataluña. ¿De verdad queremos que Torra nombre ahora los jueces? ¿Alguien le parece que son pocas competencias las que tienen sobre educación, sobre Mossos d’ Esquadra, televisión pública, embajadas? En Cataluña no hacen falta más competencias, sino supervisar las competencias que ya existen para que no te den un golpe. Iceta y Sánchez juntos están desdibujando la España autonómica. La España autonómica era para dar mejores servicios a los ciudadanos, no para contentar a los que quieren romper España".

5. Futuro Gobierno

"Este país se tiene que independizar de los separatistas y decirles: ya basta, dejadnos trabajar. El futuro gobierno tiene que ser respetuoso con todo el mundo, pero nítido en lo que quiere. No quiero que el futuro gobierno de España lo condicionen ni los nacionalistas, ni los separatistas, ni los populistas. España va a estar bloqueada mientras los que quieran romper España sigan poniendo obstáculos".

6. El Estado debe volver a Cataluña

"Hay que tomar una decisión histórica en este momento. Además de aplicar el 155 y requerir a Torra que cumpla, me propongo poner en marcha un plan para recuperar la España constitucional en Cataluña, en el País Vasco, en parte de Navarra. No puede haber un solo palmo de España donde no haya libertad. Si renuncias a ir a un pueblo de España o a ejercer el derecho de reunión, ese país en algún lugar no es libre y no hay ciudadanos libres. Y lo mismo con la igualdad. No puede ser que yo no tenga los mismos derechos constitucionales por vivir en Andalucía, en Extremadura, en Madrid o en Cataluña".

7. Empleo, natalidad, pensiones

"Queremos un plan de choque contra la precariedad a corto plazo y hemos propuesto un contrato único estable desde el primer día. Y a medio plazo tenemos la cuestión de la natalidad. No puede ser un milagro tener hijos en España. Se ha convertido en una auténtica lucha de obstáculos. La gran apuesta fiscal y económica de Ciudadanos es para esas 6 millones de familias que pueden tener desgravaciones fiscales, ayudas en la educación y en la universidad para tener hijos. Quizá esto no es tan sexy, no lleva a la confrontación como algunos otros asuntos, pero creo que es la batalla del siglo XXI para España".

8. El populismo

"La mejor manera de combatir el populismo no es hablar del populismo es combatir las causas que le dan alas. El populismo bebe de la inacción, del conformismo, de la corrupción, de los problemas sociales, de la desconexión de la vida pública con la realidad. Ciudadanos tiene la obligación de conectar con eso, porque somos un partido nuevo y porque no podemos estar tan desconectados como estuvieron PP y PSOE muchos años".

9. ¿Qué se juega Ciudadanos?

"Nadie en el centro político desde la UCD había conseguido un proyecto de millones de votantes. Y el siguiente escalón es que ya no nos conformamos con entrar, queremos ser decisivos, queremos gobernar y a por ello vamos. El 29 de abril, pase lo que pase, decidan lo que decidan los españoles, Ciudadanos va a salir reforzado de esas elecciones. Espero que desde el Gobierno, pero en cualquier caso el problema lo tienen los que están contando los escaños que pierden".

10. Lecciones de una legislatura

"El mundo en el que vivimos global, la tecnología, todo nos hace decidir cosas con un click, nos hace ver cómo cambia el mundo rápido. Todo es muy líquido, todo es muy cambiante. La inteligencia es adaptarse a los cambios. En el mundo global el que antes prevé un cambio, es el que antes crece. Por experiencia vital y por experiencia en esta legislatura, lo que hay que hacer es adaptarse a lo que la sociedad está demandando y entender qué necesita, qué quiere y qué puedes hacer para hacerlo mejor. La lección es que todo lo que pienses que no puede suceder, y que los españoles nunca van a decir esto o lo otro también puede suceder."