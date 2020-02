Girauta ataca a Borràs tras decir que el Rey no representa a Cataluña: “Yo ya no soy catalán por ustedes. ¡Racistas!”

Este lunes el programa ‘Todo es mentira’ contactó con Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), para que diera su opinión tras el discurso del Rey y su presencia en la Apertura Solemne de la XIV Legislatura. La política mostró su rechazo y el de Cataluña al monarca Felipe VI con estas palabras: “En la sociedad catalana hay un consenso amplísimo de que el Rey, la monarquía, no representa en la sociedad catalana”.

Rápidamente, Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos y colaborador del programa, interrumpió el discurso de la catalana para mostrar su indignación por lo que acababa de decir la catalana con un “¡mentira!”. Después explicaba: “Eso de que la sociedad catalana es mayoritariamente contraria a la monarquía se debe a que el partido de la señora Borràs considera que los que no son secesionistas no son catalanes, por eso las cuentas le salen así”.

El zascazo de Girauta a Laura Borràs se ha escuchado hasta en Waterloo pic.twitter.com/30upALRtln — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) February 4, 2020

Girauta: “El problema es de supremacismo. Yo ya no soy catalán por ustedes”

Después la tensión fue a más: “El problema es de supremacismo, como siempre. Yo ya no soy catalán porque ustedes han conseguido amargarme la vida ya como catalán, así que no quiero ni serlo. Cataluña está llena de gente que es constitucionalista, que respeta al Rey y no sé si se acuerda usted de la manifestación del 8 de octubre del 2017, le parecería pequeña a lo mejor, ¿no? Porque fue una respuesta directa, de apoyo, al discurso del Rey de España del 3 de octubre”.

Por último le daba un zasca a la política: “Por cierto, que tenga usted mucha suerte en los tribunales con las acusaciones por varios delitos que pesan sobre usted”, aludiendo a que Borràs está envuelta en un caso de corrupción y ha sido citada a declarar en calidad de investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Por su parte, Borràs le replicaba: “Es catalán quien quiere serlo, por tanto si el señor Girauta no quiere ser catalán pues me parece perfecto, tendrá sus motivos. Nosotros miramos quién quiere serlo y quiere trabajar para el futuro”.

“¡Supremacistas, xenófobos, racistas!”

“No, no es catalán quien quiere serlo. Es catalán quien quieren ustedes. ¡Supremacistas, xenófobos, racistas!”, le atacaba Girauta fuera de sí.

"Secuestrador tu amigo Otegi, ¡golpista!”

“Veo que tiene un secuestrador de la audiencia y está el tomando la palabra y yo he sido invitada a hablar en este programa”, explicaba Borràs. El colaborador del programa, Girauta, le respondía: “Pero qué dices de secuestrador, secuestrador tu amigo Otegi, ¡golpista!”.