El 22,7% de los que se abstuvieron en Andalucía eran votantes socialistas, según el CIS

De la muestra seleccionada por el sondeo postelectoral del CIS en Andalucía, el 15,8% de las personas con derecho voto optó por no votar en las pasadas elecciones autonómicas en la región, el pasado 2 de diciembre. Del grupo abstencionista, el 22,7% se declara votante del PSOE, mientras que el 5,5% lo es de Adelante Andalucía. El 26,8% no votó porque consideró que no había ninguna alternativa que le satisficiera y el 21,6% no lo hizo por falta de confianza hacia los partidos.

La participación en las elecciones andaluzas se quedó en el 58,6%, la más baja desde 1990, cuando tocó el suelo del 55,4%.

Según el CIS, el 58,3% de los andalucestenía claro su voto antes de la campaña de los comicios y el 16,4% había decidido ya abstenerse.

Los votantes que dudaron en las andaluzas lo hicieron, principalmente, entre el PSOE y Ciudadanos (13,5%) o entre PSOE y Adelante Andalucía (10,4). También hubo dudas entre PP y Ciudadanos (14,5%) o PP y Vox (6,6%).

Susana Díaz, favorita

La favorita para gobernar la Junta de Andalucía sería, por su parte, Susana Díaz, a la que preferiría el 22,1% de la muestra. Un 14,5% que se decantó, cambio, por Juan Manuel Moreno.