Page suaviza su discurso sobre la reforma del Código Penal y pide que tenga "el máximo consenso"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a referirse este viernes en una entrevista en Onda Cero al planteamiento de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal para rebajar la pena por sedición y beneficiar de esta manera a Oriol Junqueras y otros condenados del procés.

El dirigente socialista ha destacado la importancia de que "tenga el máximo consenso pensando en la realidad de hoy". "No se puede reformar el Código Penal con el apoyo de medio país contra el otro medio", ha añadido. Además, el presidente autonómico cree que "cuando se estableció el delito de sedición o de rebelión nadie se imaginaba lo que iba a pasar en Cataluña".

Para Page lo grave es que Junqueras "dará instrucciones a sus diputados en el Congreso para votar un tipo Código Penal que sea el que le beneficie", pero no cree que el Gobierno esté planteando eso: "No he oído literalmente que se vaya a rebajar".

En este mismo sentido, Page se ha mostrado partidario de que "quede muy claro" que si alguien "vuelve a intentar lo que intentó", la condena sea "severa", en referencia a los líderes del 1-O. "Yo aclararía, dejaría blanco sobre negro, que lo que plantearon por las bravas en Cataluña es un atentado grave al orden constitucional", ha matizado.

"Con el Código Penal no se puede mercadear"

Este jueves, el barón socialista se mostró más contundente con el planteamiento del Ejecutivo y llegó a asegurar que "con los derechos de los españoles y con el Código Penal no se puede mercadear”. También lanzó un dardo a Pedro Sánchez criticando duramente a los dirigentes que hacen "lo contrario" de lo que prometen. "Además del Código Penal existen códigos éticos y políticos. Y no sé cuál sería la tipificación para el que hace exactamente lo contrario de lo que promete".

Sobre la decisión del Supremo conocida este jueves de mantener la inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, Page considera que ahora mismo el dirigente catalán "no cuenta ni con el consenso de muchos de los suyos". "Todo es una parodia. Todo lo que está pasando es de película", ha asegurado.