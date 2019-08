Page se inclina por la repetición electoral: "Cada vez huele más a preelecciones"

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado este jueves convencido de que habrá una repetición electoral, pues ha defendido que el actual escenario político "huele cada vez más a preelecciones".

Ha sido en su visita al nuevo Hospital Universitario de Toledo cuando, en declaraciones a los medios, y hablando de la financiación autonómica cuando García-Page se ha inclinado por la celebración de los nuevos comicios.

"El Gobierno está sin saber si va a ser Gobierno. Estamos en un escenario que cada vez huele más a preelecciones y entiendo que lo uno se va a solapar con lo otro. Tengo muy claro que si el 23 de septiembre hay convocatoria electoral en España, el Gobierno que salga ha de abordar con urgencia la financiación autonómica y el desbloqueo de las entregas a cuenta, que no vamos a tolerar por mucho tiempo", ha advertido el titular del Ejecutivo castellano-manchego.

"Si hay Gobierno ahora, porque hay investidura, ésta es una prioridad que no puede pasar del mes de septiembre o del mes de octubre", ha incidido García-Page, que ha añadido que la cuestión de la financiación autonómica "no es un debate ideológico como estrictamente legal, que ya se planteó cuando el ministro era Montoro".

"Las excusas son las mismas antes que ahora pero lo cierto es que hay unos criterios y no nos podemos someter a ningún filibusterismo político", ha insistido el presidente regional, que ha repetido que las entregas a cuenta que reciben las autonomías están sin actualizar.

"Lo mismo que se actualizan las pensiones, los sueldos o el IPC se tiene que actualizar por ley las entregas a las CCAA conforme a la financiación de cada año y eso es algo que no se puede retener por mucho tiempo", ha repetido, para añadir después que "está en riego el Estado de Bienestar".

Estrangulamientos en la sanidad y la educación

No obstante, y aunque ha defendido que en la actualidad no hay "ni mucho menos las sombras que había en 2007 y 2008 para hablar de crisis económica", ha aseverado que eso no quita para que "no haya estrangulamientos en el medio y largo plazo en la sanidad o la educación".

"Necesitamos de financiación, que no tiene que ser mayor, sino simple y llanamente la que prevé la ley. El problema que se está dando ahora de financiación y retención de entregas a cuentas es un problema no se si de cuentas o de cuentos, pero tiene arreglo", ha asegurado García-Page.