Nadie da explicaciones a los electores que no pueden votar porque no aparecen en el censo

Algunos electores han acudido este domingo a votar a los mismos colegios electorales en los que ejercieron su derecho a voto en las Elecciones Generales, que se celebraron el pasado 28 de abril, y no han podido depositar sus votos porque, sorprendentemente, no aparecen en el censo electoral, un problema para el que nadie les ha dado una solución.

"Quiero votar y no puedo", se quejaba una ciudadana empadronada en el distrito de Chamberí que no ha podido ejercer su derecho a voto porque no aparecía en el censo. Los administradores que estaban supervisando las votaciones en el Colegio Delcrol y en la madrileña calle Guzmán el Bueno le han recomendado que fuera a pedir explicaciones a la Junta Municipal del Distrito de Chamberí -en la plaza homónima- pero estaba cerrada.

En el número de teléfono nadie contestaba, y el teléfono de atención al ciudadano, el 010, tampoco está atendiendo las consultas de los ciudadanos con este problema.

"Lo mismo le ha pasado a muchos comunitarios de la Unión Europea", lamentaba un apoderado, que no sabía dar explicaciones del porqué del problema.

Lo mismo ocurrió en las Generales

El mismo problema lo han experimentado otros ciudadanos que han expresado sus quejas en la red social Twitter.

Este inconveniente se produjo también en las últimas Elecciones Generales, hace tres semanas, en las que al menos 20 personas se quedaron sin votar por no aparecer en el censo electoral, a pesar de que en los comicios anteriores sí constaban en sus respectivos colegios electorales y no habían cambiado su empadronamiento, según informó entonces Europa Press.

Menos mi hijo que por un error en el censo le han negado su derecho a voto como todos los españoles,así que para las municipales ya sabemos a quien no votar,estoy indignada — ali (@laredru) 28 de abril de 2019

Yo, en un pueblo pequeño de Toledo, no aparezco en el censo, he ido al Ayuntamiento a reclamar, estoy empadronada pero no puedo votar porque no aparezco en el censo 🤷🏻‍♀️ se ve que hay a otra persona a la que le ha pasado en este pueblo también, pero que no ha ido a reclamar — 🗯🤷🏻Aceituna Verbenas (@Chivanilla) 28 de abril de 2019

Verónica, una de las afectadas entonces, se dirigió a su colegio electoral, el Jaime Vera, en el distrito de Tetuán, y no encontró su nombre en ninguna de las mesas, al igual que otras personas que tampoco se habían dado de baja en su padrón, por lo que acudieron al Instituto Nacional de Estadística a presentar una queja.