La madre de una víctima del Madrid Arena ve "repugnante" el cierre de campaña de Carmena en el pabellón

Más Madrid celebrará su cierre de la campaña electoral de las elecciones municipales del 26 de abril en el recinto madrileño del Madrid Arena, el mismo foro en el que en 2012 una trágica estampida se llevó la vida de cinco chicas adolescentes. La madre de una de ellas ha lanzado este lunes en las redes sociales un durísimo ataque contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, por elegir ese pabellón para su acto político del próximo 18 de mayo.

“Carmena me mintió hace unos años cuando se comprometió a llamarme para decirme si llevaba al pleno de Madrid el cierre del Arena”, denuncia Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce de la Fuente, una de las jóvenes que falleció en esa fatídica noche de hace siete años. Y acusa: “Carmena y Errejón van a celebrar su mitin central de campaña en el Madrid Arena porque, claro, no hay disponibles otro recinto en la capital. Es de muy mal gusto y un acto repugnante”.

Más Madrid celebrará el próximo sábado su acto central de campaña el Pabellón Multiusos Madrid Arena https://t.co/oh1n3whDhn vía @epmadrid — Arce de la Fuente (@ArcedelaFuente) May 13, 2019

En opinión de la madre de la fallecida, es “lamentable” que Más Madrid, la plataforma creada por Carmena, utilice un recinto de este tipo: “Carmena demuestra una vez más su catadura moral y tener la misma empatía que una babosa y Errejón parece haberse contagiado”, añade. "Esta señora tiene poca clase y muy mal gusto", añade para referirse a la alcaldesa.

La madre de Arce de la Fuente acusa, además, a Carmena de no haberla llamado a pesar de habérselo prometido hace ya tres años, según su versión de los hechos que detalla a Vozpópuli. "Fue en una reunión entre yo y ella. Le pedí que llevara el asunto de la licencia del Madrid Arena en el pleno y me contestó que se lo pensaría, y que me llamaría para decirme qué habría hecho. Pero no mantuvo su palabra".

El Ayuntamiento por otro lado no ha cerrado la instalación al considerar que todo está en regla para su utilizo, aunque en los últimos años ningún partido político ha decidido celebrar en el pabellón sus mitines. Isabel de la Fuente entregó en ese momento a la alcaldesa 283.000 firmas pidiendo el cierre de la instalación. Y reprochó a la regidora que tampoco se interesara por la actuación de las aseguradoras del Consistorio, que, según la madre, “enredan” para no indemnizar a las víctimas de aquella noche.

Donaciones de hasta 50 euros

La polémica sobre el uso de esa infraestructura crece en intensidad a la luz de la decisión de Carmena y Errejón de recaudar fondos en esa cita de la campaña electoral. Los candidatos han colgado en un portal de compraventa de billetes online una página en la que reservar entradas para el acto, con la posibilidad de ofrecer un donativo de hasta 50 euros. El Madrid Arena tiene un aforo de 12.000 personas.