El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, lo tiene claro: quiere que se revalide la alianza con Podemos en las elecciones generales del próximo 28 de abril. El líder de IU ha convocado para la segunda semana de marzo una consulta entre los militantesy simpatizantes para ratificar la vigencia del acuerdo que dio vida a Unidos Podemos hace tres años. Pero según varias fuentes de IU, el futuro de Garzón está estrictamente vinculado al de Pablo Iglesias.

La propia convocatoria del referéndum interno es un “instrumento” destinado a tener una legitimidad clara sobre este proyecto, apuntan fuentes del partido de Garzón. En IU afirman que los cuadros del partido ya están movilizados para revalidar lo que se conoció como el “pacto del botellín” con Iglesias. Aunque aseguran que no hará falta un gran esfuerzo. “El referéndum lo gana la dirección”, aseguran esas fuentes, que ven en la alianza con Podemos un asunto estratégico para tener músculo (también financiero) en la campaña electoral.

El referéndum se celebrará del 4 al 10 de marzo, tanto de forma telemática como presencial. En la consulta podrán participar los militantes y los simpatizantes. El hecho de que se permita votar a estos últimos es otro argumento para que en IU consideren que el pacto con Iglesias está “blindado”. La consulta también servirá para definir las listas que se cruzarán con las de Podemos para formar los aspirantes de Unidos Podemos a convertirse en diputados.

“El referéndum lo gana la dirección", afirman en IU, y hablan de pacto "blindado" con Iglesias

La cuestión, añaden, es que no existen otras posibilidades a un acuerdo nacional con Podemos, si bien a nivel territorial para las autonómicas del 26 de mayo el partido pueda proceder de manera distinta: “Así lo permite el acuerdo marco con Podemos”, asumen fuentes de la dirección de IU.

Rupturas en Navarra, Murcia y Asturias

De hecho, en Navarra, Murcia y Asturias el partido de Garzón decidió no ir de la mano de Podemos a las elecciones autonómicas. Otro escenario será, sin embargo, Madrid. En la Comunidad madrileña todo apunta a que IU mantendrá vigente la coalición con Podemos y no cederá a las ofertas que provienen desde Más Madrid, la plataforma creada por Manuela Carmena y a la que se ha sumado Íñigo Errejón.

Creo que la fragmentación de la izquierda no va a ayudar a nuestros propósitos políticos", afirma Garzón

En Podemos consideran “adecuada” la decisión de Garzón de dejar a las bases que se pronuncien sobre el futuro del acuerdo nacional. También en el partido de Iglesias descartan “problemas” para revalidar esa confluencia.

Fragmentación de la izquierda

El coordinador federal fue el impulsor del pacto con Podemos antes de las elecciones de 2016. Entonces el ex número dos de la formación morada, Errejón, criticó esa apuesta de Iglesias. La intención del líder de Podemos era sumar los cinco millones de votos de Podemos al millón de IU, para así dar el sorpasso al PSOE. Sin embargo, las cuentas no acabaron cuadrando y la coalición Unidos Podemos no logró su objetivo.

Ahora, sin embargo, tanto Garzón como Iglesias aspiran a repetir la alianza para las generales. Y su futuro político está “más unido que nunca”, aseguran en IU. “Los riesgos y retos que asumimos en este momento son suficientemente grandes para ir unidos. Creo que la fragmentación de la izquierda no va a ayudar a nuestros propósitos políticos. También nuestra gente está haciendo todo lo posible para que haya la mayor candidatura de unidad posible", afirmó el pasado viernes Garzón.