Sánchez humilla a Rosa María Mateo y cede a debatir también en Atresmedia

El presidente de Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez ha decidido finalmente actuar en favor de la realización de dos debates presidenciales, uno en RTVE el día 22 y el otro el día 23, en Atresmedia, tomando una decisión que contraviene la efectuada este jueves por la corporación que dirige Rosa María Mateo al fijar el día 23 como fecha para su debate.

Así las cosas, y a través de un comunicado titulado "Sánchez mantendrá dos debates, el 22 en RTVE y el 23 en Atresmedia", el candidato socialista dice ahora haber "trasladado al Comité Electoral del PSOE la petición de que "reconsidere" su posición respecto a los debates electorales previstos para la semana próxima. Considera (Sánchez) que los españoles tienen derecho a escuchar a los candidatos debatir sus propuestas para España y ante la posibilidad real de que no hubiera ningún debate ha solicitado a sus compañeros que hagan efectiva su aceptación a asistir a los debates propuestos tanto por RTVE y Atresmedia".

Sánchez ha respondido así a la polémica que estalló este jueves, después de que RTVE propusiera como fecha para su debate presidencial el día 23, el mismo que el propuesto anteriormente por Atresmedia. Esto fue rechazado por los propios trabajadores de la televisión pública - incluido el periodista Xabier Fortes, moderador del eventual debate - y por PP, Cs, y Podemos. Todos ellos coincidieron en tachar la decisión de la corporación pública como un claro ejemplo de su "instrumentalización" por parte del presidente de Gobierno.

Hasta este jueves, el candidato socialista abogaba por debatir únicamente en la televisión pública por su "alcance y difusión". Una decisión que ya suponía un retroceso del presidente de Gobierno respecto a su actitud inicial de ir únicamente al debate de Atresmedia por incluir la participación de Vox, frenada finalmente por la Junta Electoral.

El argumentario de Sánchez

A la hora de justificar sus idas y vueltas, el equipo de Sánchez ha cargado no solo contra la propia Junta Electoral sino también, entre otras cosas, contra la "imposibilidad de los distintos partidos y de los operadores públicos y privados de alcanzar un acuerdo en la organización de una única emisión televisiva, tal y como es la norma internacional repetida en todas las democracias avanzadas del mundo".

Así, el presidente asegura que "hubiera preferido realizar un único debate entre las principales formaciones estatales que concurren a las elecciones", y que la postura final del presidente está "basada en el acuerdo público de los tres partidos de oposición respecto a su participación en los debates".

"Si mantienen una opinión coincidente, no será por parte del PSOE que no se llegue a una solución de consenso", señala el comunicado de los socialistas, que incide en que es parte de sus "principios políticos" el "primar el acuerdo entre mayorías".

El presidente insiste igualmente en la "anomalía" de celebrar "dos debates presidenciales en dos días consecutivos" y recuerda que "no hay precedente alguno en la historia de las democracias occidentales de un planteamiento semejante desde la invención de la televisión".

"Recula por sus intereses"

Las reacciones al 'cambio' de Sánchez no tardaron en llegar. Desde el PP han acusado al socialista de "recular por sus intereses, no los de España", y que, su decisión final, "una vez más deja en evidencia el uso partidista que hace de las instituciones públicas, cuando vemos que RTVE se pliega a sus exigencias de cambio de fecha".

"En Génova tienen claro que la maniobra de Sánchez persigue no chocar frontalmente con su comité electoral, que había mostrado su rechazo a mover de fecha el debate de RTVE, para no soliviantar a los sindicatos televisivos, y también para no quedar mal con Atresmedia", dicen desde el PP, que aún así aseguran que Pablo Casado asistirá a los dos debates, algo que ya habían defendido también desde Cs y Podemos.