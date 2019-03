Arrimadas toma distancia de Casado: "El 155 no es la única solución al problema catalán"

La cabeza de lista al 28-A por Barcelona de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha querido desmarcar a su partido de la idea de aplicar un 155 'duro' en Cataluña, una propuesta exaltada por el líder del PP, Pablo Casado, como forma de "salvar a la autonomía y liberar a los catalanes del golpismo". Así lo ha hecho la catalana en una entrevista concedida a El Mundo.

"¿El problema de Cataluña se soluciona con un 155 permanente?", ha sido la pregunta del periodista."El 155 es necesario, pero no es la única solución. A mí me gusta hablar de un 155 inteligente que defienda nuestros derechos. No es tan importante la duración del 155 como su eficiencia y su eficacia. Nosotros conocemos muy bien qué hay que hacer en Cataluña. A nosotros no nos la cuelan los separatistas como se la han colado al PP y al PSOE", ha respondido Arrimadas.

"Conocemos muy bien el adoctrinamiento, sus chiringuitos, sus embajadas... El nacionalismo ha ido pensando a largo plazo, llevan con este plan décadas, mientras los gobiernos de España siempre han pensado a corto plazo: a que la semana que viene me aprueben los Presupuestos. España necesita un proyecto a largo plazo, un plan estratégico que incluya hacer frente a la amenaza separatista. Y eso sólo lo sabe hacer Ciudadanos", ha reivindicado.

La candidata naranja, que ha vuelto a asegurar que su partido no se plantea bajo ningún concepto pactar con el PSOE en virtud de las generales, ha esgrimido asimismo que "si reformamos España y tenemos un buen proyecto de futuro, haremos frente a muchos problemas gravísimos como la precariedad, el envejecimiento, el cambio climático... Ese proyecto será un antídoto ante el nacionalismo".