El líder del PP, Pablo Casado, endurece el tono contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a pocas horas del debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 10 de noviembre.

"Él ha forzado elecciones sabiendo que la sentencia del Supremo contra los líderes de la sedición iba a tener lugar antes del 14 de octubre. Él pensaba quele interesaba que hubiera violencia esos días y que apareciera como el de la porra, envuelto en la bandera", ha exclamado Casado ante los suyos durante un mitin en la Torre Espacio de Madrid.

Aunque -dice Casado- a Sánchez le ha ido "mal" en las encuestas y ahora no quiere "molestar" a sus posibles socios de ERC y JxCAT por si los necesita tras al 10-N. En este sentido, le ha exigido que actúe ya en Cataluña porque "no puede mirar para otro lado".

También le ha hecho "responsable"de lo que pueda pasar si no garantiza la "libertad" de los votantes el próximo 10-N o su "tranquilidad" en la jornada de reflexión ante las acciones que preparan los grupos violentos de los CDR. También de la "seguridad" del rey Felipe VI y la princesa Leonor en su viaje de este lunes para la entrega de los premios Princesa de Gerona.

Casado ha descartado de plano que el PP pueda abstenerse para investir a Sánchez presidente del Gobierno

Además, Casado ha descartado de plano que el PP pueda abstenerse para investir a Sánchez presidente del Gobierno y ha recordado que lo han dejado claro estos meses. "Es que no se nos pasó por la cabeza y no se nos pasa por la cabeza. Con Sánchez ni a la vuelta de la esquina", ha afirmado, para recordar el 'no es no' que en su día utilizó el propio candidato socialista para no abstenerse con Mariano Rajoy.

"Cuando a Pedro Sánchez le decimos que se comprometa en campaña a no llegar a un acuerdo con PP o Ciudadanos, no es claro. Sería decente que los electores socialistas sepan si va a buscar ese acuerdo con la derecha o no, para saberlo antes de votar", ha señalado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, desde La Coruña.

⁉️ Qué parte del NO no ha entendido @pablocasado_: "Con Sánchez, ni a la vuelta de la esquina". #PorTodoLoQueNosUne pero sin Pedro Sánchez pic.twitter.com/7lxPUsk1e9 — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) November 3, 2019

En el encuentro de campaña también han intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la exministra y 'número dos' de Casado en la lista de Madrid, Ana Pastor.

Ábalos: "Una segunda vuelta"

Por su parte, el ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este domingo que las elecciones del 10N son "una segunda vuelta" en la que se decide si el próximo gobierno será socialista o del PP con Vox.

"Y no voy a citar a Cs porque no sé cuántos habrá en ese momento", ha ironizado el también cabeza de lista del PSV-PSOE al Congreso por Valencia, en un mitin con el líder del PSC, Miquel Iceta; y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín.

Ha preguntado "a los de 'cuanto peor mejor", en referencia a los independentistas, qué les parecería un gobierno central presidido por el popular Pablo Casado y con Santiago Abascal (Vox) como vicepresidente, y ha revindicado la igualdad, el crecimiento económico y la convivencia como prioridades del PSOE.