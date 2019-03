Casado lanza su estrategia para movilizar a la derecha: "No sumamos"

El Partido Popular detecta una cierta parsimonia en el electorado del centroderecha que puede traducirse en un fiasco en las urnas el 28A. El PP baja en los sondeos, Ciudadanos remonta levemente y Vox prosigue su escalada, dentro de unos límites. Este escenario arroja un panorama desolador. "No sumamos", es la frase que a partir de ahora expandirán los candidatos populares en sus intervenciones.

Casado insiste en apelar a la unidad de los tres partidos del centroderecha pera evitar el voto perdido, el que no se transforma en escaños. El líder del PP dijo este domingo en Galicia que "no necesitamos a tres que hagan algo sino a uno que haga lo que se tiene que hacer y que ya lo haya hecho antes". La experiencia en la gestión y una trayectoria sólida, son los "anzuelos" que lanza Casado a este nicho de votantes. Y añade ahora otro elemento: "Hay que apoyar a un partido que es el PP, que es alternativa de Gobierno, y no a tres partidos cuya suma no se sabe qué es lo que va a dar".

El miedo a las tres derechas

Pedro Sánchez está consiguiendo movilizar a su electorado con la estratagema del miedo a 'las tres derechas', o al 'trifachito', como dicen los candidatos socialistas en sus intervenciones. Casado percibe un desestimiento entre los simpatizantes del PP, con una tendencia a la baja. Sus votos fugados hacia Vox o Cs no logran alcanzar la fatídica cifra de los 176 diputados, imprescindibles para gobernar.

Los analistas del PP consideran que el PSOE está logrando hacerse con el voto de los desencantados de Podemos. No ocurre lo propio con los que desisten de secundar a Casado, pese a su intensa campaña preelectoral, prácticamente sin un día de descanso. "No sumamos, los tres partidos del centroderecha no logran alcanzar la mayoría". Este mensaje será insistente en las próximas semanas. "Hay gente del PP qwue considera un hecho que la suma de las tres fuerzas constitucionalistas conseguirán finalmente desalojar a Sánchez de la Moncloa. Esto es un error porque las cuentas, hoy por hoy, no salen", señalan estas fuentes.

España se la juega

Sánchez insiste en la movilización en cada mitin, en cada intervención. Teme que los sondeos juegan en su contra, porque empiezan a dibujar un panorama de vitoria incontestable del PSOE. Casado está también en esta campaña, la de insistir en el temor a una continuidad del PSOE y sus aliados separatistas en el Gobierno. "El patriotismo no es dispersar esfuerzos cuando España se la juega, sino unirlos en torno al único partido que arrebatarle el poder a Sánchez", insistió el líder del PP en sus palabras de este domingo.

"No sumamos, no se puede jugar a la ruleta rusa con el voto, no se puede confiar en que al final, las tres derechas vayan a lograr su objetivo", comentan en las mencionadas fuentes. De ahí que esta semana se lancen los populares a intentar convencer a sus electores y a los de los partidos afines a que "las cuentas no salen y podemos encontrarnos con un panorama desolador en las urnas".