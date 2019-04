Suárez Illana asegura que "el golpe del secesionismo catalán fue más perverso" que el 23-F

El candidato del PP al Congreso de los Diputados por Madrid Adolfo Suárez Illana ha considerado que "el golpe del secesionismo catalán fue más perverso" que el intento de algunos militares de perpetrar un golpe de estado el 23 de febrero de 1981.

En una atención a los medios en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Suárez Illana lo ha justificado porque "lo dieron personas elegidas por el pueblo" y lo ha calificado de traición desagradable.

Libertad de los candidatos presos

Al ser preguntado sobre la posibilidad que los candidatos presos en las elecciones europeas, generales y municipales puedan ser puestos en libertad para recoger sus actas no ha querido pronunciarse y ha confiado en la decisión que tome el Tribunal Supremo.

Polémica sobre el aborto

Estas declaraciones se suman a su polémica visión que expuso el hijo del expresidente del Gobierno sobre el aborto en una entrevista con Onda Cero. Entre otras afirmaciones, Suárez Illana aseguró que "las mujeres tienen que elegir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto", por lo que "hay que ayudarlas". De este modo, "si la madre no puede hacerse cargo de él, lo tiene que hacer el Estado", afirmó.

El número dos de Casado en la lista de Madrid también dijo que "los neandertales también lo usaban [el aborto]": "Lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza". Y ha dicho, además, que "en Nueva York se ha aprobado una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento".

Aunque horas después a esas declaraciones pidió "disculpas" por las palabras en relación con la legislación del aborto en Nueva York. "Después de haber hecho la comparación entre lo que hacían los neandertales con la ley de Nueva York -ley de salud reproductiva de Nueva York- he estado toda la tarde buscando si era correcta o no mi afirmación sobre esa norma", ha explicado. Un despacho de abogados de esa ciudad le ha confirmado que no lo es, ha añadido.