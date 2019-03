La Dirección federal del PSOE solo prevé cierto conflicto a las candidaturas a Congreso y Senado en las próximas elecciones generales que han enviado las direcciones provinciales de Sevilla, feudo de Susana Díaz, y Cádiz, en las cuales, aparte de haber aceptado como números uno respectivos a los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero en los siguientes puestos no han seguido las consignas de Ferraz.

En concreto, el delegado del Gobierno por Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a quien Sánchez va a poner de número dos por Sevilla, fue relegado al cuatro por la dirección provincial tras una votación de las bases en las que aparecía el once -y Montero la diez-; el asesor presidencial Francisco Salazar, a quien Díaz y los suyos ni siquiera han metido en la candidatura irá de número cinco.

En cuanto a Cádiz, la dirección plantea que la diputada en la pasada legislatura Miriam Alconchel vaya de dos detrás de Marlaska, Juan Carlos Ruiz Boix de tres y Saray Soria García de cuatro; pero Ferraz ya ha advertido a Díaz y los susanistas que no quiere a Ruiz Boix en ese puesto

Desde la Dirección federal no se quiere hacer sangre aunque si lamentan que la ex presidenta andaluza intente, desde la "debilidad orgánica" plantear una batalla que sabe perdida de antemano. Y así se lo hará ver el secretario de Organización, José Luis Ábalos, al secretario de Organización andaluz, Juan Cornejo, y a los ocho provinciales este jueves cuando les reciba en Ferraz.

El pulso planteado por Díaz en la candidatura por Sevilla hace que Ferraz haya dejado en el aire la 'número tres', la susanista Carmen Cuello

Tan es así que hoy por hoy está en el aire que Carmen Cuello, fiel diputada suya en la pasada legislatura, repita como número tres al Congreso por Sevilla el 28 de abril, advierten las fuentes consultadas. Sí parece encauzado el destino de Antonio Pradas al Senado por esa provincia -aunque fue el más votado por las bases para ir al Congreso-. Lo mismo ha ocurrido en Málaga con el hombre fuerte del susanismo y ex diputado, Miguel Ángel Heredia, que irá al Senado.

En Almería, después de aceptar a regañadientes como cabeza la lista al ministro de Cultura, José Guirao, Díaz quiere a Sonia Ferrer de dos, y la Ejecutiva federal va a meter a Fernando Martínez, que el susanismo ha dejado fuera.

Por lo que respecta a Jaén hay acuerdo de principio. Para la Cámara Baja está encabezada por Felipe Sicilia, vinculado a Sánchez, al que siguen Laura Berja, Juan Francisco Serrano, Josefa Jurado y Rafael Rosa. Y para el Senado, la formación socialista presenta a la expresidenta del partido Micaela Navarro, a José Latorre y a Manuel Fernández.

En Córdoba el ministro de Agricultura, Luis Planas, será el número uno, seguido por María Jesús Serrano, Antonio Hurtado y la exdelegada del Gobierno andaluz Esther Ruiz. Aquí también habrá modificaciones

La candidatura al Congreso por Granada estará encabezada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, seguido de Elvira Ramón como número dos; de tres concurre el exalcalde de Jun José Antonio Rodríguez Salas.

Y en Huelva , uno de los territorios donde a priori iba a haber más problemas, el secretario general provincial finalmente cedió y la cabeza de lista la ocupará María Luisa Faneca, una de las integrantes de la Ejecutiva que no dimitió en el derrocamiento de Pedro Sánchez en 2016; irá seguida de José Luis Ramos.

Cambios en León y Teruel

Lo que parece también casi seguro es que el Comité Federal de Listas cambiará la elección de los militantes en León, que habían elegido cabeza de lista al Congreso a su secretario general, Javier Cendón, para poner al secretario federal de Cultura, Ibán García del Blanco, no sin tensiones internas que han llevado al presidente a Sánchez aplazar una visita a la provincia.

En el resto de España no va a haber grandes modificaciones. Por Teruel es más que probable que el ex diputado Ignacio Urquizu no repita, y que Ferraz imponga de número dos por Zaragoza al Alto Comisionado contra la pobreza infantil, Pau Mari-Klose.

Y en Valladolid, finalmente el secretario provincial y secretario general de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento, Javier Izquierdo, se ha impuesto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la pugna por ser cabeza de lista al Congreso. Maroto irá por Madrid de número cuatro detrás del propio Sánchez, de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el secretario del PSM, José Manuel Franco.

Una lista en la que también estarán y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el ex secretario general Rafael Simancas, pero no la ex diputada y actual secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, autora del libro Manual de Resistencia sobre la peripecia política y vital del presidente en los últimos años.