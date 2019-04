El voto rural ha entrado en campaña. Tres días después de que la España vaciada recorriese las calles de Madrid para reivindicar, entre otras cuestiones, un Pacto de Estado para combatir la despoblación en el medio rural, las cuatro principales fuerzas parlamentarias abogan por un acuerdo estatal que frene la sangría demográfica.

Así lo han defendido representantes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos este miércoles durante el primer debate televisado con la despoblación como protagonista y que ha sido moderado por el periodista y presidente de Next Educación, Manuel Campo Vidal.

Pese a coincidir en la importancia de propiciar un un pacto que devuelva la vida a los pueblos, las distintas formaciones han aprovechado el coloquio para lanzarse todo tipo de acusaciones. Estas son las medidas propuestas por los cuatro partidos y algunos de los reproches al resto. "Que no se quede solo en manifestaciones en época de campaña electoral", les ha espetado Campo Vidal.

PP: apoyo a la maternidad

El hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado que en las zonas despobladas "no hay resignación, sino ganas de luchar". Pero también "un poco de escepticismo con los discursos bonitos y que tienen algo de vacío".

Cosidó ha instado a recuperar "el orgullo de ser de pueblo", a atender a los jóvenes rurales y a ofrecer servicios públicos iguales para todos. "No puede haber ciudadanos de primera y otros de segunda", ha criticado.

Hay que conseguir que los jóvenes tengan un empleo y una vivienda que les permitan poner en marcha su proyecto vital"

Entre otras medidas, ha destacado la Ley de Apoyo a la Maternidad anunciada por el líder de su partido para recuperar la natalidad. "Hay que conseguir que los jóvenes tengan un empleo y una vivienda que les permitan poner en marcha su proyecto vital. O nos tomamos en serio a la familia o no estamos enfocando el problema que tenemos", ha advertido.

Según el portavoz del PP en el Senado, prohibir la caza, la pesca y la tauromaquia "es la 'puntilla' para el mundo rural". Además ha culpado a las políticas socialistas, sobre todo en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, de haber propiciado un desempleo sin precedentes. A Sánchez le acusa de no continuar con el Plan 300 x 100 para extender la banda ancha de Rajoy.

PSOE: mujer y emprendimiento

La alta comisionada para el Reto Demográfico en el Gobierno de Pedro Sánchez, Isaura Leal, ha apuntado que se necesita una reforma del mercado laboral, ayudas a la crianza y a las escuelas de 0 a 3 años,conciliación y permisos de maternidad y paternidad. "Si no hay mujeres y no hay jóvenes, no hay futuro", ha resaltado.

El Ejecutivo de Sánchez ha incluido en la agenda política la despoblación al mismo nivel que lo hecho con las cuestión del género"

En la misma línea, Leal ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez ha incluido en la agenda política la despoblación al mismo nivel que lo hecho con las cuestión del género. La socialista ha hecho un llamamiento a una alianza de país donde participen Gobierno, comunidades autónomas, diputaciones, empresas y la sociedad civil.

También ha acusado al Gobierno de Rajoy de haber tenido guardados en un cajón recursos y fondos europeos para incentivar en emprendimiento. "En el medio rural tampoco debemos olvidar la innovación y el talento", ha defendido.

En concordancia con Podemos, Leal ha reivindicado la Ley estatal Para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007), aún sin aplicar. "La realidad del medio rural debe dotarse de ordenamiento jurídico adaptado a su demanda", ha dicho.

Podemos: cultura y ocio

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha asegurado que el futuro del país pasa por potenciar la España interior y ha celebrado que la despoblación entre en el debate político "para acabar con las desigualdades y avanzar a un país más justo".

Tras acusar a PP y PSOE de haber "condenado a languidecer a esa España vaciada que hoy agoniza", Fernández apuesta por ejercer políticas públicas que garanticen, por ejemplo, el empleo digno y el acceso a infraestructuras.

También para fomentar la natalidad. Desde Podemos abogan por una estrategia integral con políticas fiscales a favor del medio rural y por desarrollar reglamentariamente la ley 45/ 2007 y dotarla de financiación adecuada.

El representante de la formación morada ha defendido que en cada cabecera haya un centro cívico ciudadano para que los habitantes de los municipios también puedan ir al cine y al teatro y desarrollarse a nivel cultural.

Ciudadanos: fin de 'cuponazos'

La candidata de Ciudadanos al Congreso por Burgos, Aurora Nacarino-Brabo, ha defendido un Pacto de Estado contra la despoblación -una medida que también se ha arrogado el PSOE- para que la gente de los pueblos no sea tratada como ciudadanos de segunda categoría en su propio país.

"Ya tocaba que estuviera en la agenda y que todos los habitantes de las zonas rurales puedan ver que se habla de despoblación y de sus problemas y no de Madrid, Cataluña y los chantajes independentistas", ha criticado. "Todos somos iguales independientemente de donde hayamos nacido", ha destacado haciendo referencia al artículo 14 de la Constitución.

Las mujeres y jóvenes se van de los pueblos porque no tienen más remedio. No abandonan los pueblos, les están echando"

"Las mujeres y jóvenes se van de los pueblos porque no tienen más remedio. No abandonan los pueblos, les están echando", ha asegurado para a continuación defender las medidas de la formación naranja para fomentar la natalidad.

"En el medio rural están cansados de oír hablar sobre ayudas, subvenciones, limosnas, solo quieren que les dejen trabajar", ha apuntado. Y ha criticado que PP y PSOE hayan propiciado "cuponazos" como el de País Vasco, al que ha tildado de "opaco e injusto": "Da ventajas fiscales a las empresas vascas y eso, para las empresas del norte de Burgos, por ejemplo, es competencia desleal".