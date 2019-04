El partido de izquierdas que defiende la unidad del país y compara a Torra con Abascal

"O se apoya la unidad, o se apoya a quienes nos quieren débiles y enfrentados para saquearnos mejor y expoliar las riquezas del país. No es el franquismo o la derecha cavernícola, son Trump y sus muros, los monopolios, las multinacionales y la gran banca", defiende su partido, que cuenta con candidaturas como la del cineasta Fernando Colomo al Senado y con el respaldo de cientos de profesionales y activistas como Hector Alterio o Antonio López.

¿Qué pensó cuando vio a los cuatro aspirantes a llegar a La Moncloa debatir sobre las mujeres en los debates electorales?

Pensé que igual que no era aceptable aquel famoso lema del despotismo ilustrado "todo para el pueblo pero sin el pueblo", no se puede aceptar "todo para las mujeres pero sin las mujeres". Nosotros hemos reivindicado nuestra presencia en los debates por una de las cinco candidaturas que se presenta en todas las circunscripciones, las 52 del Congreso y las 59 del Senado.

No hemos ahorrado esfuerzos en recoger los avales de cada provincia, incluso para el Senado de cada isla y lo hemos hecho porque consideramos que tenemos una alternativa justa y factible para nuestro país. Y también lo reivindicamos porque es un hito en la historia de la transición democrática que todas nuestras cabezas de lista al Congreso de los Diputados sean mujeres.

Si se entiende el feminismo como principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. ¿Por qué han prescindido por completo de los hombres como cabezas de lista al Congreso?

La decisión de presentar 52 mujeres fue una forma de mostrar nuestro desacuerdo con el hecho de que siendo España vanguardia de la lucha feminista en todo el mundo, los candidatos a la presidencia de los partidos mayoritarios fueran hombres, no está en correspondencia con nuestra realidad social.

Los recortes no han venido impuestos por los gobiernos españoles. Rajoy y Zapatero los han ejecutado, pero han venido impuestos por el FMI o el BCE

Además de decir 'no' a los recortes, su coalición se define como la izquierda social que dice no a la independencia. ¿Cree que el independentismo favorece a los recortes? ¿Por qué?

Para un proyecto progresista la unidad del pueblo es condición. Todas las conquistas sociales y las libertades democráticas las hemos conseguido con la unidad de catalanes, andaluces, madrileños… Dividir y enfrentar al pueblo sirve evidentemente a los que nos quieren recortar.

Pero además hay que tener en cuenta que los recortes no han venido impuestos por los gobiernos españoles, Rajoy y Zapatero los han ejecutado, pero han venido impuestos por el FMI o por el Banco Central Europeo, aquellos que nos dividen y nos degradan nos debilitan y les hacen mucho más fácil a estos poderes imponernos chantajes y recortes.

Han unido a más de 5.000 profesionales y activistas de la izquierda catalana y más de 60 organizaciones en cinco manifiestos para denunciar rechazar la DUI. ¿Son la alternativa de izquierdas que apoya la unidad de España?

Creo que hemos sido consecuentes con la defensa de la unidad en diferencia a la izquierda que se dedica a confundir. Recortes Cero, además de publicar manifiestos, estuvo concentrado ante el Parlament durante el pleno del 6 de septiembre y los días que se proclamó la DUI denunciando que aquello era una estafa y una imposición antidemocrática.

Es fundamental una izquierda como Recortes Cero-Grupo Verde que diga que Torra y Puigdemont son una derecha tan rancia y xenófoba como Abascal y Casado. Una izquierda que defienda con firmeza y sin ambigüedades que la libre unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España es progresista.

Pero también subrayo que aquellos que quieren recortar la pluralidad y el autogobierno trabajan también por dividirnos y enfrentarnos, debilitan la unidad. Porque España es un país plural y diverso y eso nos hace más ricos y más fuertes.

Es fundamental una izquierda que defienda sin ambigüedades que la libre unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España es progresista"

¿Qué opina sobre el mandato de Pedro Sánchez con respecto a los políticos secesionistas?

Creo que se ha confundido en varias ocasiones considerando que pueden ser compañeros de viaje, hay una idea errónea en la izquierda que es que el independentismo lo ha generado el PP. Yo no comparto en absoluto la política del PP y tiene una parte de responsabilidad, pero el independentismo lo ha promovido una élite burocrática que vive del presupuesto de la Generalitat y que quiere conservar sus privilegios a toda costa.

¿Y sobre Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona?

Con Ada Colau comparto bastantes preocupaciones y propuestas, sin embargo no estoy de acuerdo con la posición que ha tomado en Cataluña, creo que fue un error completo apoyar el 1 de octubre y con su ejemplo llamar al voto. Porque el 1-O erar un referéndum estafa que de forma tramposa buscaba hacer una declaración unilateral de independencia.

Usted ha criticado que algunos partidos apelen al "miedo" a Vox a la hora de votar. ¿Cómo valora la campaña que está haciendo el resto? ¿Hay que tener miedo a Vox?

Yo creo que de Vox lo que hay que denunciar y nadie dice es que es una alternativa de Trump para España y por eso crece. En vez de dar miedo hay que dar conciencia. Ya estamos un poco hartos de que nos coaccionen para votar, es el momento de que votemos sin miedo, con libertad y en conciencia, que votemos alternativas y no "lo menos malo".

España es un país rico, el cuarto más rico de la Unión Europea, pero es también el segundo que más ha crecido en desigualdad"

Redistribuir la riqueza, una ley contra la obsolescencia programada... ¿Cuáles son las principales propuestas de su programa para estas elecciones? ¿Se han inspirado en normas que ya se aplican en otros países?

Nuestras propuestas surgen de un estudio de la situación de nuestro país, surgen de un diagnóstico, no son "ideas" sueltas. Algunas de ellas se habrán podido aplicar en otros países, pero las proponemos fruto de un análisis concreto de nuestra realidad porque copiar modelos no suele dar buen resultado.

El eje principal del programa es la redistribución de la riqueza. España es un país rico, el cuarto más rico de la Unión Europea, pero es también el segundo que más ha crecido en desigualdad. Ahora bien, redistribuir no es aplicar algunas medidas más o menos limitadas de ayudas sociales sobre la base de que el estado se endeude.

Redistribuir es que una parte de las ingentes riquezas de las que hoy se apropia una minoría, se pongan al servicio del país y de la mayoría de la población, es una alternativa global.

¿Cómo lo harían?

Algunas de las medidas principales de nuestro programa son el blindaje de las pensiones en la Constitución, convirtiéndolas en un derecho fundamental, para que gobierne quien gobierne no se puedan recortar ni privatizar.

Que no haya ningún salario por debajo de mil euros, no sólo porque es una necesidad social sino porque subir los salarios es la primera medida que reactiva la economía. Pero para ello proponemos también un tope salarial de diez mil euros mensuales, no puede ser que los ejecutivos del IBEX cobren 79 veces más de media que un trabajador.

Crear una banca pública con con el dinero del rescate bancario que tenga un objetivo central un plan dereindustrialización. Es imprescindible generar riqueza y empleo productivo y sostenible. A pesar de que laeconomía crece, seguimos teniendo un 14% de paro y en los jóvenes es del 36%.

Proponemos un tope salarial de diez mil euros mensuales, no puede ser que los ejecutivos del IBEX cobren 79 veces más de media que un trabajador"

En pleno auge del ecologismo a nivel mundial, ¿es preocupante que ustedes sean la única candidatura ecologista que se presenta a las elecciones generales del 28 de abril en toda España?

Sí, efectivamente. Pero es frecuente que el discurso de los partidos mayoritarios se desligue de laspreocupaciones de la mayoría social. Lo podemos ver estos días en los debates, donde se dedica muypoco tiempo al ecologismo, pero también se le dedica poco tiempo a la sanidad, la educación.

Nosotros consideramos que es fundamental partir de los problemas que tenemos la inmensa mayoría de lapoblación, de cuáles son las preocupaciones reales, las condiciones de vida, que son los recortes, lossalarios y también la ecología forma parte de ello.

¿Cree que el auge de los partidos populistas han solapado el notable brote de distintos partidos 'verdes' en varios parlamentos locales, regionales y estatales en la UE?

Es posible. Pero a la hora de hablar de los partidos llamados "populistas", para ser más concretos, a lahora de hablar de partidos como Vox, es fundamental denunciar que crecen con apoyo exterior. Vox vende que es patriota y que ha crecido gracias a la financiación extranjera como un injerto, gracias alapoyo de Bannon, la mano derecha de Trump. Como dice el refrán "quien paga, manda"

¿Qué espera Recortes Cero-Grupo Verde de estas elecciones y de la próxima legislatura?

Trabajamos para entrar en el Parlamento porque es imprescindible que haya una izquierda tenga una alternativa para el país global de redistribución y que defienda con firmeza la unidad plural y diversa de nuestro país.