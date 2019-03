El Partido Popular habla de los 'senadores del 155'. Trata de poner el foco en la importancia de la Cámara Alta en la cita electoral del 28-A. Sólo Pablo Casado menciona este asunto en sus mensajes. Es el único líder nacional que hace hincapié en la importancia de que la izquierda de Pedro Sánchez no domine el Senado, una instancia generalmente olvidada en las elecciones.

Génova baraja la posibilidad de proponer un debate entre candidatos al Senado durante la campaña, según comentó un alto dirigente del partido. Todavía no se ha lanzado formalmente la idea, ni se ha hablado con el resto de las formaciones, pero está entre las medidas a plantear. Un alto dirigente de la formación lo ha sugerido en los últimos días.

Primero debe concretarse el debate 'cara a cara' entre Casado y Sánchez, algo a lo que el presidente del Gobierno se muestra muy renuente. El líder del PP ya ha dicho que hasta que no se acepte, no hablará de los otros debates que hay sobre la mesa, bien a cinco o cuatro. "Sánchez no puede ocultarse, no puede rechazarlo, sería la primera vez que un presidente del Gobierno se niega a comparecer frente al líder de la oposición para debatir sus propuestas", señala con insistencia.

Una vez resuelto este asunto, se abordarían otras comparecencias ante los medios y una de ellas sería el duelo audiovisual de los aspirantes al Senado. Nunca se ha realizado un formato de estas características, de ahí las incógnitas sobre su realización. Sería una forma de que todos los partidos se 'retraten' ante la posibilidad de aplicar un nuevo 155 en Cataluña. "Una medida que no va contra nadie, sino a favor de la sociedad catalana, que podrá recuperar su libertad", insisten en el PP.

La firme oposición de Sánchez

Casado lo recuerda una y otra vez. Sin el Senado, no se puede aprobar la aplicación del 155. El PSOE no está por la labor, ya que se debe a sus socios secesionistas. Pese a que Sánchez apoyó a Rajoy para aplicar esta norma constitucional en otoño de 2017, ahora considera que no se dan las circunstancias y hasta que iría en contra de los principios de la Carta Magna.

El PP tiene miedo de perder su aplastante mayoría en la Cámara Alta en la que ahora cuenta con 146 de sus 266 escaños. Un vuelco en el actual escenario significaría, no sólo un severo revés para el PP sino que cerraría las puertas a toda posibilidad de tomar medidas para restablecer el orden en Cataluña. Ciudadanos está de acuerdo con el 155 en forma más abierta que en la anterior ocasión.

Incluso se habla de alguna forma de acuerdo entre estos dos partidos para presentarse ante los electores. Forzar un debate entre aspirantes al Senado sería una forma de evidenciar la postura del partido de Sánchez sobre una medida que no siempre aparece demasiado respaldada en los estudios demoscópicos.