Un acuerdo de PP y Ciudadanos para presentar listas conjuntas al Senado no se contempla. Los dos partidos compiten por la hegemonía del centro derecha. Y en el PP la impresión es que no necesitan al partido naranja para mantener su actual mayoría en la Cámara Alta. El sistema mayoritario en la elección de senadores ha favorecido tradicionalmente al PP.

La negociación entre PSOE y Podemos para concurrir juntos al Senado en algunas provincias, que desvela Vozpópuli, no se trasladará a PP y Ciudadanos. Así lo reconocen fuentes de ambos partidos, que cierran por casi por completo esa puerta. "Un acuerdo así no se entendería", dicen en Ciudadanos.

Fuentes de Génova tampoco ven factible la alianza. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, dijo ante los primeros rumores de listas conjuntas que lo importante era concentrar el voto en torno al PP. Y recordó el hecho de que es la Cámara Alta la encargada de ratificar ante otro 155 en Cataluña, que Pablo Casado se ha comprometido a aplicar si llega a la Moncloa.

¿Candidatura del 155?

Las encuestas anuncian una victoria del PSOE en el número de diputados en el Congreso. En el caso de que estas predicciones se concreten en el Senado, significaría un revés muy duro en las aspiraciones del PP. De ahí que surjan versiones sobre la posibilidad de llegar a algún acuerdo con Ciudadanos para evitar este escenario.

Gacía Egea habló en su momento de ‘la candidatura del 155’, para explicar a continuación que no se trata de organizar una lista conjunta con Ciudadanos para controlar la Cámara Alta.

Se trataría, sencillamente, de animar a los votantes a que tachen a los candidatos del PP como una garantía de que el Senado no caerá en manos de quienes se oponen a aplicar este artículo de la Constitución. Una campaña de 'mentalización' sobre la importancia que supone que Pedro Sánchez no se haga con la mayoría del Senado.

“La gente no cae en la cuenta de que sin esta Cámara, no se habría podido aplicar el 155, no se habría intervenido la Generalitat y no se habría podido dinamitar el golpe separatista”, dice una fuente de Génova.

Casado insiste machaconamente en esta cuestión en sus mítines y en sus intervenciones públicas. Ni se ha hablado de este asunto con el partido naranja, ni hay conversaciones a la espera para abordarlo, dicen fuentes de Génova.

En el PP circula el rumor de que, si las encuestas siguen en esa línea, podría abordarse algún tipo de planteamiento alternativo. ¿Con Ciudadanos?. Difícil parece que según avance la precampaña Casado y Rivera acerquen sus posiciones siquiera para esto.

Tres senadores para el ganador

Se hace mención a la fórmula de 'unión de candidatos', no de coalición electoral ni de fusión de siglas, dado que la elección de senadores es nominal, y se pueden votar a aspirantes de distintas formaciones. Puede alcanzarse algún tipo de acuerdo para promocionar conjuntamente el sufragio a favor de los partidos que propugnan el 155, pero no más.

Las listas abiertas y el sistema de elección mayoritario ha sido históricamente favorable a los intereses del PP. Todas las provincias eligen cuatro senadores. En el Congreso, varía el número de escaños por circunscripción en función de variables como el número de habitantes.

El sistema mayoritario permite al partido ganador en una circunscripción quedarse con tres senadores. Y dejar a la segunda fuerza política el senador restante. El resto de partidos no obtienen representación.