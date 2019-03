Pedro Sánchez se inclina, en este momento, por no aceptar el reto de Pablo Casado de celebrar ambos un cara a cara televisivo en la primera semana de campaña electoral, previo al debate a cinco, conAlbert Rivera, Santiago Abascal y Pablo Iglesias el martes 23 de marzo en Atresmedia, según reconocen a Vozpópuli fuentes socialistas.

Y es que en el cuartel general del PSOE se impone la idea de no dar al presidente de los populares PP la baza de presentarse a las urnas el 28 de abril como el "voto útil" de "las tres derechas" -PP, Ciudadanos y Vox- y jugárselo todo al debate de los cinco líderes, en la esperanza de que Casado, Rivera y Abascal se neutralicen entre sí ante millones de españoles.

De hecho, fuentes del Comité Electoral recuerdan que en la campaña para las elecciones del 26 de junio de 2016 no hubo un cara a cara entre el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el aspirante, Sánchez, como sí había ocurrido seis meses antes, para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015; esta cita fue bronca como ninguna otra antes:

#CaraACaraTVERajoy defiende ser un "hombre honrado" ante un Sánchez que le llama "indecente" y "mentiroso" https://t.co/0nkwUvjB4D — 24h (@24h_tve) 15 de diciembre de 2015

Los socialistas defienden que la primera vez que hubo un cara a cara fue en 1993, entre Felipe González y José María Aznar, exactamente dos: uno en Antena 3 y otro en Telecinco; y luego hubimos de esperar quince años para ver otro. Porque ambos no volvieron a enfrentarse en televisión para las elecciones de marzo de 1996 que ganó Aznar; tampoco en 2000 se enfrentaron el Aznar, ya presidente del Gobierno, y el socialista Joaquín Almunia; ni en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero -que ganó sus primeras elecciones- y Rajoy.

Habría que esperar a las elecciones de 2008 para ver el primer debate entre Zapatero y Rajoy y, tres años más tarde, en 2011, las elecciones que le dieron la mayoría absoluta al político gallego, el cara a cara entre él y el candidato socialista a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ábalos no decía eso

El Comité Electoral socialista, no obstante, ha ido cambiando de opinión con el paso de los días. De aceptar que Sánchez no iba a rehuir ningún debate, que dijo su coordinador, José Luis Ábalos, ha pasado a no querer hablar del asunto. Y, según el PP, la propuesta de TVE de un debate a cuatro -todos menos Abascal (Vox)- es una forma de enmascarar esa negativa presidencial de última hora.

Sin embargo, no todos en el PSOE coinciden en esa tesis. Algún veterano cree que fiarlo todo a un debate a cinco en Atresmedia el 23 de abril, a solo cinco días de que los españoles voten "tiene riesgo". Pueden ser víctimas del "todos contra Sánchez", incluido Pablo Iglesias, que necesita distanciarse de su socio parlamentario en estos nueve meses.

Desde el PP se asegura que en los próximos días van a denunciar públicamente esta actitud del presidente del Gobierno y su equipo que solo demuestra que "tienen miedo".