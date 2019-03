"Me parece buena idea la del gobierno de coalición, y cuando dentro de un mes se abran las urnas y veamos los votos que tenemos entre todos, ya se verá lo que hacemos, pero es una pena que hasta entonces, durante un mes, se hayan rechazado las apelaciones al voto útil, al voto necesario, que no es voto del miedo". Respondía de esta forma Pablo Casado a la oferta de gobierno de coalición lanzada desde Ciudadanos. Más que coalición de gobierno, acuerdo antes de las urnas, para hacer más eficaz el voto.

"Hay algunos que apelan a una coalición de partidos constitucionalistas contra Sánchez, me parece muy bien", dijo Casado en respuesta al anuncio de Albert Rivera. Y puntualizó en este sentido que "en una investidura se cuentan diputados, quien hace esa oferta debería pensar en los votos que pueden elegir diputados para que esos diputados invistan al gobierno alternativo". Es decir, que antes de hablar de coalición hay que pensar en la investidura.

Buscar una estrategia eficaz

Para que no gobierne Sánchez, Casado indica que "hay que adoptar una posición responsable y decir, yo no me presento en estas provincias en las que no aparezco como el más votado". "Quien quiera unir una alternativa a Sánchez debe favorecer que se unan los votos el día de las elecciones y la mejor forma es tener una estrategia que sea eficaz para que todos los votos que están en contra de Sánchez vayan a parar a la fuerza que puede liderar esa alternativa. Y esa fuerza es el PP".

Casado habla de bloques, habla de escaños en juego, habla de votos que no suman, y apela a Ciudadanos, sin citarlos, a que se retire en las provincias en las que el PP va a la cabeza en las encuestas, "porque esos votos se van a perder". Puntualiza Casado: "No digo que el voto no valga, digo que ese voto debe unirse, para que sea eficaz"

En la quinta ocasión que visita Ceuta desde que es presidente del PP, insiste en que "estamos en el corazón de España, en el mayor exponente de la españolidad desde hace siglos".