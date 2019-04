Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos han cerrado este viernes la campaña electoral de las elecciones del 28 de abril en Madrid. Ante un auditorio en el parque del Manzanares con unas 3.500 personas, el líder del partido morado ha afirmado que Pedro Sánchez quiere gobernar con Ciudadanos, y que no es capaz de decir lo contrario “aunque sea mentira”. “Que no se quede nadie sin votar. El voto a Unidas podemos vale doble: para frenar la derecha y que haga políticas progresistas”.

“El domingo es uno de estos días que la democracia puede ganar a Ana Botín y Florentino Pérez y los poderosos”, ha dicho para cerrar su intervención Iglesias. Antes, el líder de Podemos ha vuelto a hablar del “patriotismo de los servicios públicos” y ha citado la Constitución para dirigirse al resto de candidatos, que ha tildado de “payasos”.

"La gente no es imbécil"

“Les hemos hablado de la Constitución y del artículo más patriótico, que no es el 155, sino el 128, que dice que toda la riqueza está subordinada al interés general”, ha afirmado Iglesias rodeado de banderas moradas y republicanas. “Defender España es defender los servicios públicos, el sistema público de pensiones y la dignidad de los trabajadores. La gente no es imbécil y en esta campaña pudimos hablar de vivienda, empleo, pensiones, servicios públicos, porque esto es lo que le importan a las personas”. “Estoy orgulloso de ser español, y me gusta mi país porque es diverso”.

El líder de Podemos también ha resumido algunos de los puntos del programa electoral morado: subida del salario mínimo y de las pensiones, limitar los falsos autónomos y la temporalidad, ayudas al taxi. “La temporalidad fue la apuesta política del PP y del PSOE. Falsos autónomos. Amplia mayoría de españoles que está de acuerdo con nosotros y que si se moviliza tiene un solo voto útil y posible, porque lo que va a hacer el PSOE ya lo sabemos”, ha lanzado.

Felipe González y Carlos Slim

Según Iglesias, las empresas “del Ibex35” y “los poderosos” no quiere que Podemos entre en un Ejecutivo de coalición con el PSOE. “Se lo pregunté tres veces si Sánchez hacía un acuerdo con Ciudadanos, y no es capaz de decir que no aunque sea mentira. No lo dice porque sabe que si le dan los números todo el ibex35, Felipe González, Carlo Slim le van a presionar para que nosotros no estemos dentro del gobierno”.

La número dos del partido, Irene Montero, que ha abierto el acto, ha incidido en que “solo si Unidas Podemos está en el Gobierno se pueden hacer todas las que cosas que el PSOE nunca se atreve”. “Sé que si gobernamos no lo vamos a poder cambiar todo de golpe, pero la política cambia cosas. No hemos llegado hasta aquí para callarnos e ir con miedo”, ha añadido la portavoz parlamentaria de la formación morada. “Podemos salir el lunes gobernando. Estamos a punto de hacer a Iglesias presidente, es el mejor secretario general y candidato”, ha incidido. “Estamos de remontada y están muertos de miedo”, ha sentenciado Noelia Vera.

"El PSOE termina siempre naranja"

Alberto Garzón, coordinador nacional de IU, ha afirmado que “la democracia que tenemos tienen deficiencias, pero es la cristalización de una larga herencia de una gente luchadora”. “Estamos preocupados de que las derechas crezcan pero también de un PSOE que empieza la campaña electoral muy rojo, pero termina siempre naranja”.

En el cierre de campaña también han tomado la palabra muchos de los cabezas de lista por varias provincias. Entre ellos, la jueza Vicky Rosell, cabeza de lista por Las Palmas. “El domingo habrá otra victoria”, ha lanzado Rosell. El diputado Rafa Mayoral ha añadido que “ya está bien de atacar a los servicios públicos”, para referirse a los “trabajadores del taxi”. “Vamos a derrotar el PSOE y el trifachito homófobo. El único voto útil de este país es el de Unidas Podemos”, ha añadido Enrique Santiago, número tres por Madrid. “Vamos a combatir la abstención, no se puede perder un solo voto este domingo”, ha alertado.

"El domingo va ocurrir algo extraordinario"

Los representantes de las próximas elecciones autonómicas en Madrid también han tomado la palabra. Isabel Serra, candidata a la Comunidad de Madrid, ha asegurado que “este domingo vamos a dar la sorpresa”. O el ex jemad Julio Rodríguez, quien ha reconocido que “hemos pasado vicisitudes y avatares”, pero ha remarcado que Unidas Podemos representa “un proyecto coherente, valiente y con un liderazgo audaz y generoso”. “Nos atacan por tierra, mar y aire: nos investigan pero no encuentran nada, inventan historias falsas”, ha arremetido para referirse a las “cloacas” del Estado: “Los poderes económicos le temen a la verdad”, ha acusado. “Contigo hasta donde haga falta mi general”, le ha lanzado Iglesias a Rodríguez el propio Iglesias.

Las encuestas dan a Podemos una horquilla de votos entre el 12% y el 14%, lo que vaticina una caída de escaños con respecto a la última legislatura. Pero que en Podemos aseguran que se pueden convertir en llegar “por primera vez” al Ejecutivo, siempre y cuando el PSOE de Sánchez decida contar con los diputados de Podemos para una coalición de gobierno. “El domingo va a ocurrir algo extraordinario”, ha cerrado Iglesias.