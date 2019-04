Pedro Sánchez presentó el pasado miércoles 27 de marzo las 110 medidas que tendría su próximo gobierno en caso de repetir al frente del Ejecutivo. Ahora, el PSOE ha creado una lista en Spotify con 110 canciones y titulada 'La España que quieres'. ¿Serán esas canciones la banda sonora de su campaña?

'Mi querida España' no es un eslogan de los socialistas para las próximas semanas, es el tema interpretado por Kiko Veneno y Rozalen con el que los socialistas han decidido comenzar la lista. 'Contigo' de La otra, 'Como yo te amo' de NiñosMutantes, 'Cuando zarpa el amor' de Camela y 'Hoy la bestia cena en casa' de Zahara son las siguientes canciones de una lista con mucho indie, pop y rock.

Grupos de 'La España que quieres'

La Casa Azul, Vetusta Morla, Lori Meyers, Iván Ferreiro, Fangoria, Supersubmarina, Los Punsetes... son algunos de los grupos españoles incluidos por el PSOE en 'La España que quieres'. Y es que, aunque la mayor parte de las canciones son temas nacionales, también aparecen algunos clásicos en inglés: 'Love me do' de The Beatles, 'Sweet Child o' Mine' de Guns N' Roses, 'Learn to fly' de Foo Fighters o, entre otros, 'I will survive' de Gloria Gaynor.

Tampoco faltan en la lista de Spotify clásicos patrios como 'Corazón contento' de Marisol, 'Resistiré' del DúoDinámico, 'Te quiero' de José Luis Perales, 'Como una ola' de Rocío Jurado o 'Eloise' de Tino Casal.

Y cómo no, los socialistas tampoco obvian los últimos grupos que copan los primeros puestos de escuchas en España. De esta forma encontramos canciones de Rosalía, Cupido, Carolina Durante o Bad Gyal.

La lista acaba con lo que puede ser un mensaje a sus votantes. 'There is power in a union' ('Hay un poder en una unión') de BillyBragg, el tema en cuestión, reza en el comienzo de su letra con "hay poder en una democracia, el poder en la tierra. El poder en las manos de un trabajador. Pero todo llega a ser nada si entre todos no se pare. Hay un poder en una unión".