El empeño de Pedro Sánchez por incluir a Vox en el debate electoral se ha topado con la Junta Electoral. El organismo ha dictaminado que la propuesta de Atresmedia, que preveía la participación de Santiago Abascal no respeta los criterios de proporcionalidad.

La Junta ha dejado colgando de un hilo el debate entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno. La resolución judicial ha sorprendido a los partidos, que tenían marcado en rojo la fecha del 23 de abril. Atresmedia ha contraofertado con un debate a cuatro sin Vox. Es el mismo formato que planteó RTVE y rechazó el jefe del Ejecutivo.

Con una campaña adormecida por la Semana Santa, el debate es la oportunidad esperada por los candidatos a los que peor tratan las encuestas. Sánchez, con la ayuda de la Junta, ha entregado a Abascal munición victimista para los próximos días.

Debate a cuatro

Lo que no está claro es que pasará a partir de ahora. No hay margen de maniobra. Y la última palabra la tendrá el presidente del Gobierno, que se ha mostrado reacio a debates y entrevistas para no dañar el viento favorable de las encuestas.

El PSOE no está por la labor de un cara a cara entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado. La opción disponible y la única viable es el debate a cuatro con PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, y sin Vox. Es la que ha ofrecido Atresmedia, que ha rechazado ampliar el abanico a ocho o nueve partidos con los separatistas.

El problema es que Sánchez rechazó la oferta a cuatro de RTVE para elegir Atresmedia. La decisión provocó las críticas del Consejo de Informativos del ente público. La duda es si dará marcha atrás ahora y aceptará ese formato. Y, de ser así, si lo hará en RTVE o Atresmedia

RTVE o Atresmedia

Fuentes socialistas han explicado que Sánchez está dispuesto a debatir con otros candidatos en los términos acordados por los medios de comunicación que los organicen.

"El PSOE desea participar en debates ya que cree en su utilidad", han dicho estas fuentes sin concretar una salida el embrollo o decantarse por algún medio.

Abascal ha aprovechado la coyuntura para sugerir que Sánchez es un cobarde por querer contar con sus socios separatistas en el debate. El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que lo ocurrido no tenía sentido y que cada campaña tendría que tener al menos dos debates.

Tanto Casado como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, están dispuestos a participar en cualquier debate electoral con o sin la presencia de Vox.

Debate a cinco en Vozpópuli

Algunas cadenas y medios han celebrado debates en los últimos días, pero sin los principales candidatos, y en la mayoría de los casos sin Vox.

Vozpópuli reunirá a los responsables económicos de los cinco partidos nacionales (PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox). El debate económico tendrá lugar el lunes 22 de abril en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.