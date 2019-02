Ciudadanos resurge ante el adelanto electoral. Más allá de los últimos análisis demoscópicos, que en ocasiones hablan de estancamiento, la formación liderada por Albert Rivera ha logrado descolocar al resto de grandes partidos y acaparar el protagonismo de la precampaña.

Desde el veto a los socialistas hasta el salto de Inés Arrimadas a la política nacional pasando por algún fichaje sorpresa y un viaje a Waterloo. Los anuncios y movimientos de Cs a lo largo de la última semana no han pasado desapercibidos y han propiciado que PSOE, Podemos y PP sitúen a los 'naranjas' en el centro de sus discursos.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha teatralizado su "pesar" por el "cordón sanitario" a los socialistas a través de una misiva en la que pide a Rivera que rectifique y posibilite pactos postelectorales después del 28-A. El secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, acusa a Arrimadas de abandonar su compromiso con los catalanes al concurrir a las elecciones generales.

La carta y los dardos a Arrimadas

Coincide con el todavía ministro de Fomento el vicesecretario de Organización del PP y jefe de la campaña electoral, Javier Maroto. "Si Ciudadanos considera que dejar huérfanos a esos catalanes o presentarse en la política como la gran alternativa de la defensa de los valores constitucionales en Cataluña ya no es importante, deben de explicar esa posición", critica.

El socialista Ábalos y el popular Maroto coinciden en acusar a Arrimadas de abandonar a los catalanes al dar el salto a la política nacional

Tampoco ha tenido reparo en responsabilizar a Rivera de la aplicación de un 155 "blandito" en la región. Por otro lado, Podemos incide en su estrategia de no marcar diferencias entre Cs, PP y Vox, a quienes lleva llamando "trillizos reaccionarios" y "trillizos de Aznar" desde los comicios andaluces.

"Si el PSOE cree que su modelo de país tiene más que ver con las propuestas neoliberales de Ciudadanos, un partido al que le da igual pactar con Vox y PP, que lo responda Pedro Sánchez", ha cuestionado este lunes la diputada y portavoz de Podemos, Noelia Vera.

Las 'fichas' movidas por Cs

Ciudadanos resurgió el pasado lunes. En su primera reunión tras el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones, la ejecutiva del partido 'naranja' acordó por unanimidad vetar los pactos con el PSOE después de las elecciones generales del 28 de abril.

"Ni con el PSOE ni con Sánchez", precisó el número dos de la formación, José Manuel Villegas. El 'no es no' de Rivera se tradujo en nerviosismo en las filas socialistas, que ahora no descartaban pactos, y ha tenido como resultado una carta pidiendo "cordura".

El jaque mate llegó con el salto de Arrimadas a la política nacional. La líder de Cs en Cataluña se presentará a las generales del 28 de abril

Dos días más tarde, la revista Semanarelacionaba sentimentalmente al líder de la formación con la cantante Malú. Aunque se trata de un rumor sobre la vida privada del dirigente catalán, la posible relación le facilitaría el acceso a determinados medios de comunicación y programas televisivos donde hasta ahora no tenía protagonismo.

En cuestión de horas Inés Arrimadas anunció que participaría el domingo en una manifestación frente a la residencia de Carles Puigdemont en Waterloo(Bélgica) para recordarle que "la República no existe". El viaje ha provocado las críticas de todas las formaciones. Si el PSOE la ha tachado de "insensata", el independentismo ha tirado de ironía y ha señalado que la política "debería ganar el Óscar".

El jaque matellegócon el salto de Arrimadas a la política nacional. Tal y como adelantó este diario el pasado jueves, la líder de Ciudadanos en Cataluña se presentará a las elecciones generales del 28 de abril como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Barcelona, un movimiento que fue confirmado oficialmente el sábado antes del periplo por tierras belgas.

Fichajes a izquierda y derecha

Tras la foto de Colón, donde Arrimadas no estuvo presente por el supuesto retraso de su avión, el partido 'naranja' trata de fichar a izquierda y derecha. En Castilla y León, Albert Rivera intenta que Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes regionales del PP, sea la próxima cabeza de lista.

En Baleares -comunidad gobernada actualmente por la socialista Francina Armengol-, la formación ha logrado que Joan Mesquida, ex director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el PSOE, se postule para liderar su candidatura al Congreso por las islas.

Cs también ha sacado pecho en Valencia. La asesora económica María Muñoz se perfila como su candidata para encabezar la lista de la región de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril, tal y como ha confirmado la dirección del partido naranja este lunes.