Distintos dirigentes de Ciudadanos han criticado este miércoles la propuesta sobre el uso de las armas que ha puesto encima de la mesa Vox en palabras de Santiago Abascal. Algunos han tildado a este hecho de "ocurrencia" que supondría volver al "lejano oeste".

"Yo no quiero un país con tiroteos en los colegios ni locos con pistola. Yo sí apoyo y confío en nuestra Guardia Civil y Policía, que hacen un gran trabajo garantizando la libertad y seguridad de todos. Más medios y recursos policiales y menos ocurrencia", ha comentado Albert Rivera en su cuenta de Twitter.

Uno de los que se ha mostrado más duro respecto a esta medida ha sido el responsable de Política Fiscal, Francisco de la Torre, que ha recordado que su capitán en el servicio militar le dijo que "las armas las carga el diablo y las disparan los gilipollas". "Hoy, las quieren repartir los locos", ha escrito en un mensaje en Twitter.

Además, en declaraciones a los medios en la sede de Cs, el secretario de Programas y Áreas Sectoriales, Toni Roldán, ha rechazado la "última ocurrencia" de Vox y lo ha acusado de "inventarse problemas que no existen", ya que España "es uno de los países más seguros del mundo".

"Esto es particularmente grave, me parece muy preocupante que queramos generar inseguridad donde no la hay", ha manifestado, añadiendo que Cs no quiere que en España se produzcan episodios de violencia como los de Estados Unidos, donde se cometen "asesinatos en las escuelas" y hay "40.000 muertos al año por armas de fuego".

Piden que se centren en los "problemas reales"

Por ello, Roldán ha instado al partido de Santiago Abascal a centrarse en solucionar los "problemas reales" de los ciudadanos, como el paro y la precariedad, y ha indicado que si Vox plantea cuestiones como esta de las armas es porque "no tienen ideas ni proyecto" que ofrecer.

Por su parte, la secretaria de Relaciones Institucionales y responsable de Cultura del partido, Marta Rivera, ha señalado que la España que quiere Abascal es que haya "un arma en cada casa". Además, ha indicado que "un viejo policía" le dijo una vez que "si una persona tiene una pistola, es muy posible que acabe disparándola y destrozando la vida de otro o la suya, porque solo un profesional sabe controlar el uso de las armas".

También se ha pronunciado en Twitter el responsable de Sanidad de Ciudadanos y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha recurrido a la ironía al afirmar que "las propuestas que España necesita" son "morrión y trabuco". "España es uno de los países con menor tasa de homicidios de Europa, pero no preocuparse, Abascal está dispuesto a acabar con eso", ha comentado.

El propio Toni Roldán ha escrito en la red social que Abascal quiere que los españoles tengan "un arma y un caballo para ir tranquilos por si aparecen los sioux en las laderas de Madrid". "El lejano oeste como modelo de Estado", ha dicho, por su parte, Patricia Reyes, responsable de Mujer y LGTBI en la Ejecutiva de Ciudadanos.