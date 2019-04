El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha avisado este martes de que la "fragmentación" es una "maldita derrota" para el "centroderecha español" y ha apelado a la "unificación" del voto, "absolutamente esencial para restablecer el orden constitucional". Además, repsecto al debate electoral que tuvo lugar este lunes en RTVE, ha apuntado que si se encuentra "a alguno de los candidatos", le dura "muy poco".

"Si me encuentro a alguno de los candidatos que había ayer, creo que me dura muy poco", ha dicho. Desde su punto de vista, Pablo Casado fue "el único que dijo y dio una imagen de candidato presidencial, de ser presidente, más allá del efectismo y las brillanteces retóricas".

"La fragmentación es maldita, y es una maldita derrota para el sistema constitucional y para el mantenimiento del legado de la transición", ha asegurado en El Ejido (Almería) Aznar, quien ha trasladado en una clara alusión al voto útil su "preocupación" porque "no ser el partido más votado significa claramente perder las elecciones".

Ante un auditorio abarrotado en el restaurante El Edén de El Ejido, ha asegurado que la ley electoral "castiga cruelmente la división" y ha advertido de que en la "situación actual no estamos para decir me voy a dar una alegría o me voy a cobrar una factura porque el domingo se está decidiendo el rumbo histórico de España".

"O hay una concentración masiva de voto en torno al PP o corremos serios riesgos de que esa tropa, esa banda de secesionistas, de terroristas, independentistas, de batasunos y de radicales de Podemos condicionen el gobierno de España y eso no puede pasar nunca", ha remachado.

Rajoy advierte de los "parlanchines"

Por su parte, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha advertido hoy de los "parlachines que circulan por ahí" de otros partidos políticos, y ha añadido que desearía verles actuar en una situación similar a la vivida por los populares con la crisis de 2011.

"Sin ánimo de molestar a nadie, ya me gustaría a mí ver alguno de los parlanchines que circulan por ahí verse en una situación como la que se vio al PP: Ya me gustaría a mí", ha afirmado en una comida-mitin con medio millar de simpatizantes en La Nucía (Alicante).Junto a la candidata del PP a la Generalitat, Isabel Bonig, el cabeza de cartel al Congreso por Alicante, César Sánchez, y el alcalde anfitrión, el también popular Bernabé Cano, entre otros, Rajoy ha sostenido que "gobernar es más que un titular, una imagen o una frase supuestamente ingeniosa"."Es difícil, complejo, hay que ponderar muchos factores y tener muy claro las consecuencias de las decisiones", ha dicho antes de agregar que el PP sabe hacerlo porque es "un partido con solera, con poso y con gente preparada para continuar haciendo servicios al país".