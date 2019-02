El líder del PP, Pablo Casado, ha emplazado este miércoles a aclarar ante de las elecciones generales del 28 de abril si van a "pactar" de nuevo con los independentistas y permitir una "consulta de autodeterminación". A su entender, los españoles tienen "derecho" a saberlo antes de ir a las urnas.

"Dígalo aquí y ahora: ¿Va a usted a volver a pactar con los independentistas? ¿Sí o no?; ¿Va usted a apoyar una consulta de autodeterminación? ¿Sí o no?; ¿Va a usted a indultar a los presos que han dado un golpe al Estado? ¿Sí o no?", ha preguntado Casado al jefe del Ejecutivo en un bronco debate en clave electoral en el Congreso, el último de la legislatura antes de disolver las Cortes.

Casado ha pedido a Sánchez que "deje ya el juego de trileros" en relación con el mediador porque "le han pillado los españoles" en su negociación con los independentistas. "Por lo menos no tenga la desfachatez de venir a negarlo e insultar a los constitucionalistas", le ha espetado.

"No he visto a una persona más ególatra"

El presidente del PP también ha recriminado a Sánchez que acuse a PP y Cs de falta de moderación cuando el Gobierno socialista ha sido el que ha querido "pactar" con el independentismo y no con los constitucionalistas. En su opinión, los pasos de Sánchez le "delatan".

Y coincidiendo con el juicio del 'procés' y el testimonio de Mariano Rajoy, Casado ha subrayado que esos líderes independentistas están siendo juzgados "gracias al Gobierno del PP". "Por supuesto que nos apoyaron, pero es que no tenían más opción que apoyarnos", ha resaltado.

Tras pedir a Sánchez que "deje de ocultar" que estos ocho meses de Gobierno socialista sido una "legislatura fallida", ha afeado a Sánchez que solicite "humildad" a los demás. "Sinceramente no he visto una persona más ególatra en toda la historia del parlamentarismo reciente de esta Cámara", ha enfatizado.

Casado ha criticado que la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, les llame "señoritos" y le ha recalcado que se referirá a "su jefe, el del Falcon". "Aquí no hay señoritos, hay patriotas que defienden a España", ha aseverado, para añadir que los "oropeles del poder" se lo dejan a Pedro Sánchez.

"Liberar la opresión de la ilegalidad"

El líder del PP ha dicho que el 28 de abril los españoles decidirán si quieren un Gobierno del PSOE "con Podemos, independentistas y batasunos" o uno liderado por el PP que baja impuestos, cree empleo y aplique la Constitución en Cataluña para "liberar la opresión de la ilegalidad".

Tras insistir en que "nadie ha hecho tanto daño a España en tan poco tiempo", ha afirmado que eso cambiará en las urnas en las próximas generales. "Afortunadamente el 28 de abril España despertará de su pesadilla, a la que ha sumido a toda la nación", ha afirmado.

En cuanto a Venezuela, Casado ha afeado al PSOE que no haya aplaudido la intervención del presidente de Perú cuando ha dicho ante el Pleno del Congreso que había que derrocar a un "sátrapa" como Nicolás Maduro.

"A mí me da vergüenza verle bailar con líderes europeos y sin embargo bailar al son de la batuta de Maduro y de la dictadura cubana. Me parece lamentable", ha enfatizado.