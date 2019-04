El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha reconocido este sábado que no le hace "ni pizca de gracia" que, "viniendo de un terrorista", el dirigente de Eh Bildu, Arnaldo Otegi, haya dicho que hay que poner "el foco" sobre él y su familia.

Durante su intervención en un mitin organizado en Salamanca, Casado ha atacado al Gobierno por recibir los votos de Otegi y estar "pactando" con "terroristas" para la aprobación de los decretos en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, tras lo que observa al dirigente de Bildu "riéndose" y reprochando al Estado la "guerra sucia del GAL".

Ha acusado a la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, de tratar de "lavar su conciencia" al pedir a Bildu que pidan "perdón" por los atentados terroristas de ETA, y a cambio haber recibido del partido vasco "el gran sopapo" de la contestación sobre la "guerra sucia".

El foco lo ponían muy bien Otegi y cualquiera de sus adláteres cuando señalaban a las víctimas de la banda terrorista ETA. https://t.co/iP0r9J6VBh — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 5 de diciembre de 2018

Casado ha sostenido que el PSOE "no es capaz de mirar a sus víctimas a la cara y explicarles por qué reciben los votos de Arnaldo Otegi" ni de "poner orden en Cataluña" y "acabar con la farsa independentista que está destrozando la sociedad, alentando la 'kale borroka', haciendo que la gente se tenga que marchar de Cataluña".

En una "semana muy dura", Casado ha criticado que el Gobierno ahora se "rasgue las vestiduras" por el apoyo de Bildu a los decretos y les inste a que "pidan perdón por lo bajini", pero a la vez el PSOE apoye en el Parlamento vasco, junto con el PNV y EH Bildu, una ley de abusos policiales tras un debate en el que un representante abertzale llamó "nazis a la Policía y a la Guardia Civil".

"¿Pero en manos de quién está España?"

"¿Pero en manos de quién está España?", se ha preguntado Casado para responder seguidamente: "de un partido que por un puñado de votos para unos decretos que no son urgentes" llega a acuerdos con "terroristas" que "mataban como conejos" a quienes acusan de ser "nazis".

Casado ha insistido en que, ante esta situación, la posición de Otegi es la de alguien "riéndose" y pensando que "ha merecido la pena medio siglo de extorsiones, asesinatos, mutilados y expatriados", en palabras del dirigente popular.

Ha alertado de que el propio dirigente de Bildu ha pronosticado que será "crucial" en la próxima legislatura y se ha permitido "aconsejar que Pedro Sánchez tiene que seguir en La Moncloa", además de considerar que sobre quien hay que poner "el foco" es sobre él.

"Viniendo de un terrorista, que diga que me pongan el foco a mi... ni a mí, ni a mi mujer nos hace ni pizca de gracia", ha avisado Casado.

Reproche a Iglesias

Paralelamente, el líder del PP ha cargado contra Pablo Iglesias y le ha reprochado que el "germen de Podemos" -la Fundación CEPS- dio hace diez años al Gobierno de Venezuela con que "ahora" la policía de ese país "esté matando por la calle a jóvenes opositores".

Durante su intervención en el mitin de su partido en Salamanca, Casado ha rechazado que, con estos antecedentes, el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, pueda aspirar a convertirse en ministro del Interior de un futuro gobierno.

"Habrá que evitarlo", ha resumido Pablo Casado sobre esta posibilidad, convencido de que sus rivales "sacarán todo lo que puedan" en forma de "fake news, inventarán, retorcerán" para que el PP no hable de esto.

Sin embargo, Casado ha sostenido que de temas como este "va el 28-A": "de tener a Pablo Iglesias de ministro del Interior, de tener a Otegui diciendo que manda mucho, de tener a Puigdemont desde Waterloo diciendo lo que tienen que hacer, o a Junqueras en la cárcel pactando los presupuestos generales del Estado", ha planteado.

Casado ha lamentado que Sánchez que no diga que no va a indultar a los presos golpistas y no niegue una "consulta de autodeterminación", en alusión a la polémica sobre las palabras del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a quien ha lamentado que el presidente no haya "reprendido".