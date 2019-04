Pedro Sánchez ha llevado a cabo una campaña presidencial de bajo perfil con poca presencia de los barones socialistas en entrevistas nacionales u otros formatos que no sean el tradicional mitin; salvo el valenciano, Ximo Puig, que el domingo también se juega su reelección.

Era una elección "de futuro", se decía en Ferraz, no de pasado ni con la necesidad por parte del candidato de verse arropado porque un presidente del Gobierno siempre tiene mucho más tirón que sus adversarios. Pero en esta última semana, coincidiendo con informaciones sobre unos malos tracking de voto tras los debates televisivos, han empezado los nervios y se empieza a tocar a rebato en el PSOE. Este mismo jueves, Sánchez no se ha cansado de llamar al voto útil contra el tripartito de derecha:

No creíamos que Trump iba a ganar, ni que la gente diría sí al Brexit. A quienes estén dudando pero tienen claro que el trío de Colón no puede gobernar España les pido que concentren su voto en el @PSOE . Somos los únicos que podemos pararles. #EstamosMuyCerca /❤ #LosDesayunos pic.twitter.com/txLHgEYSmf

De la llamada vieja guardia, solo José Luis Rodríguez Zapatero se ha prestado a participar en dos mítines, el 9 de abril y este viernes, que cerrará en León, su provincia; ni Felipe González ni Alfonso Guerra ni Alfredo Pérez Rubalcaba -enfrentados al actual líder del PSOE- han querido participar y eso ha derivado en una campaña "extraña".

Así lo admiten cargos de diferentes federaciones, que intentan explicarlo con el argumento de que los presidentes regionales "se la juegan" en las autonómicas y municipales del 26 de mayo y no quieren contaminarse con un mal resultado este domingo; sobre todo el castellano-manchego. Emiliano García-Page -esta mañana estará en Toledo con Sánchez-; el extremeño, Guillermo Fernández Vara; y el aragonés, Javier Lambán.

Solo Lambán ha roto ese silencio mediático este martes por la mañana para decir, tras el primer debate en TVE, que él "conoce" al candidato socialista y bajo ningún concepto indultará a los políticos catalanes procesados por el referéndum ilegal del 1-O. Afirmación que sonó más a desmarque de las evasivas del presidente del Gobierno la noche anterior en el debate en TVE, a pesar de las preguntas insistentes de Pablo Casado y Albert Rivera.

Si al final fueran condenados, que aún no lo están, yo no indultaría a los acusados del “procés”. A mi, @sanchezcastejon no me ha dicho nunca lo que haría él. Deduzco, por lo que le he oido opinar sobre el Estado de Derecho y la Constitución, que él tampoco lo haría.