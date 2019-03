Abascal se convierte en 'DJ' por una noche ante cientos de jóvenes de Vox en Madrid

El presidente de Vox se lanzó este viernes a conquistar a uno de los públicos que más se le resistió en las elecciones andaluzas del pasado mes de diciembre. Santiago Abascal se enfundó por unos minutos el traje de 'DJ' en la antigua discoteca Pachá de Madrid (ahora Teatro Barceló) y puso a bailar a cerca de 700 jóvenes al son del himno de España bajo un juego de luces rojigualdas con fondo verde.

El líder de Vox abrió su particular precampaña de la mano de Rocío Monasterio y bajo lema "Cañas por España", tras mantenerse muy alejado de los focos desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril. Durante el mitin de cerca de media hora expuso las líneas maestras de su proyecto político ante unos asistentes que para acceder al local sólo tuvieron que pagar el precio de no haber cumplido los dieciocho y de no haber superado la treintena.

Sin convocatoria oficial para los medios de comunicación, el presidente de Vox consiguió captar la atención de cientos de jóvenes a los que elogió haber "sido los arietes de las familias" que impidieron "el estallido social a pesar de la destrucción de las clases medias". Aunque "os llamasen fachas" (...) "erais vosotros los valientes que hablabais de Vox cuando los mayores tenían miedo", les dijo. Y echó mano de unos versos de Miguel Hernández, sin citar al poeta represaliado: "La juventud siempre empuja/ la juventud siempre vence/ y la salvación de España/ de su juventud depende", exclamó entre aplausos.

Abascal, que recordó cómo vivió su juventud con escoltas por la amenaza del terrorismo, también logró una de las ovaciones más sonoras cuando dijo que su primera medida como Presidente sería "detener el golpe de Estado separatista" e intentar encarcelar al presidente de la Generalitat, Quim Torra. "¡Puigdemont, a prisión!", respondió la sala. Alguno de los presentes aprovechó incluso para dedicar un grito de "traidor" al exjefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Pero Abascal continuó como si nada y prosiguió dibujando un autorretrato de solución para "salvar una patria presa del separatismo desbocado" entre 'vivas' a España y al Rey.

A los que se sienten agraviados por defender las ideas de su partido les invitó a "doblar la apuesta". "Si les han insultado por ir con una pulsera, al día siguiente, que lleven una camiseta", remató tras escuchar un contundente "hay que echarle cojones". "¡U ovarios!", replicó Abascal recordando el caso de una estudiante de Educación Secundaria de Málaga a la que la profesora expulsó de clase por exhibir una pulsera con uno de los lemas de Vox.

El novio de la muerte

El líder de la formación a la que los sondeos colocan con escaños en el Congreso animó a a votar al PP a "aquellos que tengan miedo' y cargó contra los partidos políticos y sus millonarias subvenciones. También puso a los "compatriotas" por encima del "sufrimiento de las personas que quieren venir a vivir con nosotros" y lanzó críticas contra la "'derechita' cobarde", en referencia a Ciudadanos. La mención del partido de Albert Rivera provocó tantos abucheos como cuando al organizador del evento, José Manuel Méndez, se le ocurrió mentar "las banderas de la hoz y el martillo y las LGTBI" o las ideas de la izquierda "progre".

La pista que observaban dos veinteañeros con rastas comenzó a entonar 'El novio de la muerte'; un himno tradicionalmente cantado por la Legión. Durante las algo más de dos horas que duró el evento con abrumadora asistencia masculina también se escuchó el 'Viva España' de Manolo Escobar y Melendi llegó a mezclarse con Pereza y el reggaeton de Pitbull. "Seremos de nuevo un imperio", clamaba también el público al ritmo de Los Nikis.

El jefe de filas de Vox -despedido al grito de "presidente presidente"- y la futura candidata a la alcaldía de Madrid o a la presidencia de la Comunidad (los asistentes se decantaron claramente por la segunda opción) tomaron los mandos de la cabina del pincha-discos durante algunos minutos hasta que el DJ, Peter Base, puso punto y final al encuentro pasadas las once de la noche.