Albert Rivera ha lanzado este domingo la campaña de Ciudadanos en un mitin multitudinario a las afueras de Madrid. El candidato naranja ha presentado el lema para estas elecciones generales: "¡Vamos! Ciudadanos".

"No os lo vais a poder quitar de la cabeza", ha dicho Rivera. El lema se inspira en el En Marche de Emmanuel Macron en Francia. Se trata, según Ciudadanos, de "una llamada a la acción, a una España que se pone en marcha para cambiar este país a mejor".

El cartel, que también se ha presentado en el acto, es una imagen de Rivera caminando entre un mar de banderas de España.

🍊 Os presentamos nuestro nuevo cartel de campaña para el #28A y el eslogan que nos acompañará hasta las urnas. ¡#VamosCiudadanos! 🇪🇸 pic.twitter.com/QhLgZw0Bli — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 7 de abril de 2019

"Espabile, señor Casado"

Unas 6.000 personas, según el partido, se han congregado en la plaza de toros multiusos de Las Rozas (Madrid). Ha sido un mitin con el que el partido naranja quiere tomar impulso para la campaña. Y que ha servido para dar a conocer el lema, el cartel y un primer vídeo electoral basado íntegramente en sonidos de la vida diaria y en el que aparecen Rivera e Inés Arrimadas.

🚨 ¡YA LO TENEMOS AQUÍ! Os presentamos nuestro Ritmo Ciudadano 🎶 ¡Este partido lo vamos a ganar! 🍊💪🏻 Vamos juntos, ¡#VamosCiudadanos! 🇪🇸 pic.twitter.com/aw3AfNzZbp — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 7 de abril de 2019

Rivera ha insistido en su oferta de mano tendida al PP. Y ha pedido a Pablo Casado que espabile. "Señor Casado, vamos levante el ánimo que tenemos que gobernar, que hay que echar a Sánchez", ha dicho. "Lo importante es que sumemos escaños para formar un gobierno".

Rivera ha apelado al espíritu de las elecciones catalanas y andaluzas. El líder de Ciudadanos ha recordado que ganaron por primera vez al nacionalismo en las urnas y que en Andalucía pusieron fin a 40 años de socialismo cuando todas las encuestas decían que era imposible.

"Estamos a miles de votos de echar a Sánchez", ha dicho. "Creo en la victoria, porque lo he visto con mis propios ojos. Si lo hicimos en Cataluña y lo hicimos en Andalucía, lo haremos ahora en España".

Arrimadas: "Estamos hasta las narices"

No ha sido un mitin de propuestas, sino más bien de coger fuerzas para las próximas semanas. Rivera ha recordado los principales anuncios de estas últimas semanas. Ha cargado contra Bildu por sus ataques a la Guardia Civil y la Policía, y ha lamentado que Pedro Sánchez esté negociando ya su investidura con los separatistas.

Además de Arrimadas y Rivera, los fichajes de Ciudadanos Marcos de Quinto, Edmundo Bal y Sara Giménez han intervenido en la acto.

La líder de Ciudadanos en Cataluña ha dicho que se va a dejar la piel para que haya cambio en España. Arrimadas ha dicho que peleado por dar voz a los millones de catalanes que están "hasta las narices" de los lazos amarillos.

"PP y PSOE nos habéis abandonado. No habéis hecho nada", ha asegurado. "El bipartidismo tiene que pedir perdón por muchas cosas que han pasado en España".

El Abogado del Estado Edmundo Bal ha recordado que el Gobierno de Sánchez sólo quiere "adhesiones inquebrantables" y que le "molesta la verdad".

"Querían que no dijera la verdad y que no hubo violencia los días 20 septiembre y 1 de octubre. Y me castigaron por ello", ha dicho. "Estos ocho meses han sido un calvario que ha parecido ocho años".

Bal también ha cargado contra el PSC por sus complicidades con el nacionalismo. "El artículo 2 de la Constitución española después de Iceta tiene una nuevo articulado, que dice: la soberanía nacional reside en Miquel Iceta, del que emanan todos los poderes del Estado".