El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el PSOE que elaboró la Constitución va a defender "con uñas y dientes" el autogobierno y el Estado de las autonomías y ha reiterado contra el independentismo de Cataluña el "no es no" que ya usó contra la investidura de Mariano Rajoy.

En un acto de precampaña este domingo en Zaragoz ante unas 1.700 personas junto a la cabeza de lista por la provincia al Congreso, Susana Sumelzo, y los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Aragón y a la Alcaldía de la capital aragonesa, Javier Lambán y Pilar Alegría, Sánchez ha insistido en que "no habrá independentismo en Cataluña si hay un gobierno socialista" y ha exhibido su férrea defensa al Estado autonómico tras las elecciones del 28 de abril.

El candidato socialista ha defendido igualmente el modelo de las autonomías, en respuesta a los dichos del Santiago Abascal. El líder de Vox ha calificado a las autonomías como el "cáncer" qué él quiere eliminar para evitar que "España muera".

Paralelamente, ha asegurado que no habrá independencia en Cataluña y que esto lo saben tanto los independentistas como los partidos de la derecha porque la Constitución no reconoce la independencia de Cataluña, la comunidad internacional "le ha dado la espalda" y los propios catalanes "no la quieren".

Entre el independentismo y la derecha "recentralizadora"

Y por ello, dentro del "viaje a ninguna" parte del independentismo que quiere quebrar el Estado de las autonomías y la derecha que quiere "recentralizar" y cuestionar el autogobierno del conjunto de las autonomías, el PSOE las "defenderá con uñas y dientes", ha insistido Sánchez.

El secretario general del PSOE ha recordado que desde la moción de censura que planteó "por responsabilidad" y que le llevó a la Presidencia del Gobierno tras una sentencia que decía "que el PP se había financiado de forma irregular", la derecha le acusa de haber pactado con el independentismo y eso es "mentira".

Ha criticado que el PP no asumió entonces su responsabilidad, porque Mariano Rajoy no dimitió como presidente del Gobierno, ni lo hizo Ciudadanos, el partido que "venía a regenerar la política".

Y se ha preguntado que si hoy Rajoy siguiera siendo presidente se diría que el independentismo había pactado con el PP la permanencia en el Gobierno de España.