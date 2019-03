Sánchez acusa a la derecha de "jugar a la abstención y a que no haya movilización"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la derecha "está jugando a la abstención y a que no haya movilización" en las elecciones generales del próximo 28 de abril.

"Urnas vacías significa involución y urnas llenas significa progreso para todos", ha subrayado este sábado Sánchez durante su intervención en un acto del PSOE en Madrid, en que ha destacado que la derecha "está jugando a hacer lo mismo" que en las elecciones de Andalucía.

En este sentido, ha añadido que "si el sentido común se moviliza, el sentido común va a ganar" y que, después de lo escuchado en la precampaña electoral, el sentido común lo representa en España "única y exclusivamente" el PSOE. "Nos jugamos una España en la que avancemos todos o avance solamente una mayoría", ha sentenciado".

El presidente del Ejecutivo ha advertido a Pablo Casado y a Albert Rivera de que "se están equivocando" al intentar moderar a la ultraderecha "por pactar con ella". "Lo que va a ocurrir es que os va a radicalizar vuestro pacto con la ultraderecha", ha precisado.

Cuestiona la novedad de Vox

En este contexto, ha apuntado que "es relativo" que Vox sea la novedad porque, en sus palabras, la ultraderecha "siempre ha existido en España". "Antes tenían un partido que era el PP y ahora se han creado su partido que es Vox. La novedad preocupantes es no combatir con argumentos los argumentos de la ultraderecha", ha sentenciado.

Asimismo, ha criticado a Ciudadanos por decir que no quiere "nada" con el PSOE, el partido que aprobó la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género; o la Ley de Interrupción del Embarazo. "¿Con nosotros no quieren dialogar, no quieren hablar?", se ha preguntado Sánchez.

Cordón sanitario

"Lo grave es que pongan un cordón sanitario a todos aquellos millones de españoles que durante 40 años han votado al PSOE. ¿Qué forma de entender la democracia tiene Rivera?", ha resaltado Sánchez, destacando que se trata de una democracia "excluyente".

La España que quiere el PSOE, según ha apuntado, "tiene muchas plazas, no solamente la Plaza de Colón". "Tenemos plazas de muchos hombres y mujeres reivindicando una España de igualdad o cientos de jóvenes que piden una España sostenible", ha manifestado.