Fachin da la razón a Casado: "Si Sánchez depende de nosotros le pediremos que rompa España"

El candidato de Front Republicà por Barcelona a las elecciones generales, Albano-Dante Fachin, ha afirmado que el candidato del PP a la Presidencia, Pablo Casado, tiene razón y si Sánchez depende de los votos de su candidatura le pedirán "que rompa España".

"Le estaríamos dando la razón a Pablo Casado: Es verdad. Si Pedro Sánchez depende de nuestros votos, lo primero que le vamos a pedir es que rompa España. ¿Qué España? La de Casado, la España de Vox. La España cutre del 'A por ellos'. Pablo Casado lo puede decir muy claro, cuidado que los de Cataluña -nosotros- le vamos a pedir a Sánchez para tener el apoyo que rompa España, claro que sí", ha zanjado en una entrevista de Europa Press.

Ha concretado que la España de Casado a la que hacen referencia y que quieren romper es de la "imposibilidad absoluta de reconocer un referéndum".

Fachin asegura que la coalición que ha formado su plataforma Som Alternativa con Pirates de Cataluña y el partido vinculado a la CUP Poble Lliure acude al Congreso con la voluntad de ser decisivos, de tener "la llave" de la gobernabilidad.

Esgrime como ejemplo que un solo diputado de Nueva Canaria, Pablo Quevedo, fue clave en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Si son decisivos en un eventual pacto para investir al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, pondrán varias líneas rojas irrenunciables para dar su aval; la primera de ellas, "una propuesta clara que reconozca la autodeterminación, ya sea reconociendo el resultado del 1-O o con una propuesta para hacer un referéndum de independencia".

Referéndum de independencia

"De aquí a tanto se celebrará un referéndum de independencia. Cualquier cosa que no sea eso --una mesa de diálogo, un relator, lo que sea--, nada, que no cuenten con nuestros votos", ha advertido, después de que la encuesta del viernes del Centre d'Estudis d'Opinió (Ceo) vaticinara que podrían tener representación en el Congreso.

La segunda línea roja es que no votarán un gobierno que no se comprometa de forma inmediata con la libertad de los dirigentes políticos encarcelados, lo que Fachin traduce en que la Fiscalía y la Abogacía del Estado retiren "mañana mismo todas las acusaciones y que pare la prisión, el exilio y la represión".

La tercera exigencia, habida cuenta del "chantaje" que se hace al soberanismo, es que no aceptarán el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) mientras continúen en presidio los impulsores del 1-O y hasta que sean todo lo sociales que su coalición exige.

"Basta de hacer pasar unos PGE de derechas como si fueran buenos. Los PGE del PSOE son migajas inaceptables, lo son para la gente de izquierdas pero también para cualquier persona a la que se le quiere hacer el chantaje de aceptar que les peguen y los encarcelen porque les darán unas migajas", ha zanjado el candidato, que ha añadido que el proyecto debe incluir la derogación del artículo 135 de la Constitución --que prioriza el pago de la deuda en los presupuestos-.

Sánchez no aceptará

Preguntado por si cree que Sánchez aceptará sus exigencias, ha respondido que no lo va a hacer pero que en ese caso la ciudadanía verá quién es cada uno y que no se puede gobernar "haciendo ver que en Cataluña no pasa nada".

"Si dependen de nosotros, ya os lo haréis. Ya convocaréis elecciones otra vez o ya haréis lo que tengáis que hacer", ha advertido.

También asegura que no entrarán al juego de escoger entre un Gobierno de Sánchez o uno con Vox: "Nos da igual. No es problema nuestro. Quien va a tener que elegir es Pedro Sánchez: o escucha y da una respuesta clara a lo que pasa en Cataluña o deja que gobierne Vox".

Ha vaticinado un chantaje sobre esta cuestión y ha planteado: "Ese apelar al miedo que se hace desde los soberanistas, que dicen que el 1-O, tranquilos porque viene Vox, pues que venga Vox. ¿La gente no le ha tenido miedo a 6.000 tíos con porra y ahora le tenemos que tener miedo a Vox?".

Front Republicà exige el cumplimiento de todas estas medidas antes de investir a un presidente, por lo que exigirán, por ejemplo, ver el decreto que reconoce el resultado del 1-O o que fija la fecha y las condiciones de un referéndum de independencia.

JxCat y ERC

Para Fachin una de las cosas que más angustia ha generado en el soberanismo después del 1-O son los encontronazos entre JxCat y ERC que han "generado una situación de bloqueo".

Ha reprochado que algunos de sus líderes reivindiquen la figura del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, pero no sigan su tesis de conseguir el objetivo autodeterminista a través de la desobediencia civil no violenta, que es, precisamente, la tesis con la que Front Republicà se presenta a las elecciones.

"JxCat y ERC han renunciado a lo que hizo posible el 1 y el 3 de octubre. Da la impresión de que lo quieren guardar en una vitrina y dicen 'qué bonito que fue', pero ahora hay que ir a una mesa de negociación con un relator", ha lamentado.