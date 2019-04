Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) ha concedido entrevistas a 40 medios de comunicación diferentes desde que anunció su salto a la política nacional hace dos meses. Vozpópuli hace la número 40, según las cifras que maneja su equipo. Y la cuenta sigue creciendo.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, ganadora de las últimas elecciones autonómicas sin el premio de la Generalitat, ha comenzado su primera campaña como candidata al Congreso de los Diputados. Su foto aparece junto a la de Albert Rivera en el paisaje que adornará marquesinas y farolas de toda España durante las dos próximas semanas.

Arrimadas dice que no se va a ninguna parte, que vivirá entre Madrid y Barcelona y que su objetivo es defender Cataluña y el resto de España desde el Gobierno. Y en ello, asegura, se va a dejar la piel.

Arrimadas va a hacer la mitad de la campaña en Cataluña, donde es cabeza de lista por Barcelona. Y tendrá su propia caravana por el resto de España en la otra mitad. Ciudadanos confía en que el efecto a Arrimadas catapulte las expectativas de Ciudadanos, que las encuestas sitúan en una horquilla de intención de voto de entre el 14 y 17% .

La dirigente catalana dice que es imperativo un gobierno de cambio que envíe a Pedro Sánchez a la oposición, afirma que Ciudadanos nació para no pactar con separatistas y nacionalistas como han hecho PP y PSOE y esquiva los rumores que le sitúan como futura líder del partido naranja.

Cs, ante el 28-A

¿Qué se juega España en las elecciones del 28 de abril?

Se juega el futuro. Se juega el futuro de una generación probablemente. El futuro no está escrito, lo podemos elegir nosotros el 28-A. Que Sánchez siga gobernando con los independentistas no está escrito. Lo podemos evitar saliendo a votar en masa el 28 de abril.

¿Y Ciudadanos? Usted va al Congreso, se han hecho fichajes importantes. ¿Qué se juega el partido?

No me he hecho mucho esa pregunta, porque para mí es más importante lo que se juega mi país que lo que se juega mi partido. Lo que sí que creo es que mi partido tiene una responsabilidad histórica, que es la de liderar el nuevo Gobierno de España. Eso es lo que garantizará realmente el cambio. El cambio no lo garantizará cambiar al PP por el PSOE.

Ir a la oposición, no tener esa llave de Gobierno o los escaños para liderarlo, ¿sería un fracaso?

Salimos a ganar como yo salí en Cataluña y ganamos. Y en Andalucía nos quedamos a 85.000 votos del PP. Estamos luchando de tú a tú con el viejo bipartidismo. Salimos con muchas ganas y mucha fuerza. Veo al PP un poco cansado, resignado, diciendo que vamos tarde, poniendo excusas, diciendo que ya no se puede pactar. Tiendo la mano al PP y les digo que vamos, que se pongan las pilas, que tenemos que sumar y que el mejor gobierno para España sin duda va a ser uno de Ciudadanos con el PP.

Ciudadanos ha optado en estas elecciones por desvelar su estrategia de pactos desde el minuto uno. Han rechazado el acuerdo con Sánchez y han tendido la mano al PP. Sin embargo, ustedes han apoyado varios de los decretos del Gobierno del PSOE en estos últimos meses. ¿Es una contradicción?

Una cosa es con quién vas a pactar y gobernar, y nosotros lo hemos dejado claro. La gente que vote a Ciudadanos tiene que saber que vamos a pactar con el PP si sumamos. Eso no tiene nada que ver en que haya votaciones en el Congreso donde se puede coincidir con otros partidos. Nosotros siempre que ha sido algo bueno para los españoles lo hemos apoyado. Igual que leyes nuestras han sido apoyadas por partidos muy dispares. La gente tiene derecho a saber qué gobierno se puede construir. Y hay dos alternativas: o gobierna Sánchez con los separatistas y Podemos o gobierna Albert Rivera con Casado y el PP. Tal y como están las encuestas, con tantos indecisos y viendo lo que ha pasado en Andalucía, creo que podemos gobernar perfectamente España.

¿Cree que España necesita un Gobierno de bloques?

Los que están interesados en hablar de bloques son los señores del bipartidismo. Siguen queriendo dividir a la sociedad entre los rojos y los azules, las izquierdas y las derechas. Y se ha demostrado que eso está superado por la sociedad española. Luchar contra la corrupción no es de izquierdas o de derechas, es de sentido común; eliminar chiringuitos políticos, mejorar el trato a los autónomos, ayudar a que las familias puedan tener más hijos, luchar contra la despoblación o el cambio climático no es de izquierdas y de derechas, es de sentido común. Nosotros hablamos de proyecto y el proyecto de futuro de España pasa por Ciudadanos, porque lo otro ya lo hemos visto. Cambiar al PSOE por el PP y al PP por el PSOE lo hemos hecho siempre y al final siempre acaban apoyándose en los nacionalistas. El cambio de verdad es que los nacionalistas no pinten nada en el Gobierno. El cambio de verdad es que un partido de centro reformista lidere el gobierno de España.

Pactos y 'no es no' a Sánchez

Las encuestas dicen que un Gobierno sin nacionalistas también podría darse si pactan con Sánchez.

Sánchez ha purgado el PSOE. En su partido sólo queda gente que está de acuerdo en la estrategia de pactar con los nacionalistas. Y a parte es que el problema de Sánchez no es sólo que está dispuesto a indultar a los golpistas, que nos ha abandonado o que permite el adoctrinamiento en las escuelas; sino que además está podemizado en lo económico. El riesgo de Sánchez no es sólo que pacte con los nacionalistas, que eso ya hemos visto que lo ha hecho. El riesgo es que sus propuestas son populistas. Si Sánchez gobierna cuatro años más con sus propuestas populistas arruina este país.

Están muy convencidos de que Sánchez va a indultar a los líderes del proceso separatista…

Aquí huele a indulto total, si no por qué no dicen claramente que van a respetar la decisión judicial y que no van a indultar. Iceta, Cunillera, Batet, Marlaska, Sánchez… Estos tíos les han prometido un indulto a los golpistas. Aquí huele a indulto. Y esto es intolerable. A los trabajadores, el gobierno no les indulta la hipoteca. No vamos a permitir que se indulte a los golpistas que han roto familias en Cataluña.

Una de las particularidades de este ciclo electoral es que menos de un mes después del 28-A se celebran elecciones europeas, municipales y autonómicas el 26-M. ¿Puede ser que este factor y las posibles alianzas de mayo conviertan en blanco o gris lo que hoy es negro?

¿A qué se refiere?

Por ejemplo a las líneas rojas de los pactos.

Sánchez es Sánchez hoy y dentro de un mes y medio. Y el PSOE sanchista es el PSOE sanchista hoy y dentro de un mes y medio. Ciudadanos está diciendo a la gente con quien queremos sumar. ¿Queremos pactar? Sí. ¿Con quién? Con el Partido Popular. Y además es que podemos sumar. Si salimos a ganar podemos tener un proyecto de cambio juntos. Yo quiero que lo lidere Albert Rivera. Creo que las reformas que hemos propuesto para autónomos, en eliminación de duplicidades en chiringuitos, que se pueda constituir una empresa en 24 horas, que las familias puedan tener de verdad ayuda para tener más hijos, política de vivienda eficaz que no alimente la burbuja especulativa.

El bipartidismo que tanto critica sumó 222 escaños en las pasadas elecciones y nada indica que vaya a sumar menos de esa cifra el 28-A. ¿Por qué el PP y el PSOE no han caído tanto como en otros países de nuestro entorno?

La caída del bipartidismo es espectacular y si no cae más en escaños es porque la ley electoral les favorece. Pero yo creo que España puede cambiar de etapa. España puede iniciar una nueva etapa, en el que el futuro ya no lo decida el PP o el PSOE, sino que haya por ejemplo un partido de centro, liberal, reformista que la lidere. Pero desde luego en intención de voto, el bipartidismo ha caído estrepitosamente.

Lo que hacen el PP y el PSOE ya lo hemos visto. Yo no quiero que el PP y el PSOE vuelvan a repartirse los jueces, vuelvan a taparse los casos de corrupción, vuelvan a tener el mercado laboral precarizado. El PP y el PSOE nunca han abordado la despoblación, la baja natalidad, la sostenibilidad de las pensiones. El PP y el PSOE han estado creando chiringuitos, creando coches oficiales, creando duplicidades y han estado quitando los servicios y oportunidades a los pueblos. Estas cosas que no han hecho PP y PSOE, Ciudadanos las puede liderar y de una forma sensata y razonable. Me parece que el único partido que garantiza que toda España mire al futuro junta y que no dependamos nunca más de nacionalistas es Ciudadanos.

¿Qué necesita Ciudadanos para consolidarse como alternativa?

Ciudadanos está consolidado. Somos un partido de Gobierno que está gobernando en la comunidad autónoma más poblada de España. Ciudadanos ha ido creciendo poco a poco, ha ido consolidándose poco a poco, y cada vez que se abren las urnas Ciudadanos tiene más votos. Hay otros partidos populistas que crecen muy rápido y luego bajan muy rápido. Nosotros hemos ido incorporando gente, aprendiendo en las instituciones, siendo responsables desde la oposición, y ahora nos toca gobernar. Estamos preparados. Para mí tenemos el mejor equipo, el mejor proyecto y al mejor líder que es Albert Rivera.

Silencio sobre Vox

¿Y lo primero que tiene que hacer ese futuro Gobierno es aprobar un 155 en Cataluña?

Tiene que garantizar los derechos de los catalanes y para eso es imprescindible aplicar un 155. Pero hay que hacer más cosas a parte de un 155 inteligente que proteja nuestros derechos. Por tanto, sí que hay que aplicar un 155. Sí hay que defender nuestros derechos Y sí hay que hacerlo de manera inteligente y añadirle muchas otras reformas. Por ejemplo, la ley electoral, que ponga un mínimo del 3% como se hace en otros países para no tener que ver al PNV decidiendo los Presupuestos de 47 millones de españoles. Es una vergüenza. A España hay que reformarla. España es un país imparable. Hay que mantener lo bueno que tenemos y mejorar lo que no funciona. Es un gran país y merece la pena luchar por él. Vamos a por todas.

¿Cree que esta tensión ha favorecido la entrada de Vox? No hablan de este partido en campaña, pero todo indica que pueden necesitarles para formar gobierno.

Hay gente que se está yendo de Cataluña, porque ya no puede más. Lo vemos en estadísticas de oposiciones, traslados. Y mucha gente que está en el sector privado y no aparece en esas estadísticas. No podemos abandonar a millones de ciudadanos españoles en ningún rincón de España. Ciudadanos lo lleva advirtiendo desde el año 2006. Animo a la gente a que si tiene tiempo vea algunos discursos de Albert Rivera de los años 2008, 2009, 2010 en el Parlament advirtiendo de que eso iba a pasar, y el PP y el PSOE se reían de nosotros. Nos decían que éramos unos agoreros, unos exagerados, mientras pactaban con los nacionalistas. Ciudadanos tiene la legitimidad como ningún otro partido para saber cómo se defiende la libertad y la democracia en Cataluña y en otros rincones más difíciles de España.

¿Pero cómo gestionan ustedes un fenómeno como el de Vox?

No me voy a pasar toda la campaña hablando de otros partidos que no tienen representación actualmente. Puedo decir cosas que me diferencian. Estoy a favor de que dos personas del mismo sexo se puedan casar y tengan los mismos derechos que yo; estoy a favor de que se cumpla ley del aborto; estoy a favor de que demos más recursos a la Policía Nacional y la Guardia Civil para que nos protejan y no tener que llevar pistola para protegernos. Hay un sinfín de cosas que no compartimos con Vox. Desde luego, creo que el PSOE está utilizando a Vox para que no se vea a los partidos y las personas xenófabas y radicales con los que ha pactado el Gobierno de España. Las cosas más bestias que yo he escuchado vienen de la boca del presidente de la Generalitat y de partidos separatistas. Y esos son los socios de Sánchez. Y el señor Junqueras, que ha negociado los Presupuestos en la cárcel, tiene un artículo del año 2008 hablando de las diferencias genéticas entre los españoles y los catalanes. Los discursos más xenófobos y radicales han venido de los socios de Pedro Sánchez y de los hermanitos de Podemos.

¿Cómo se siente al salir de Cataluña después de tanto tiempo?

No tengo la sensación de irme. Voy a defender lo mismo desde el gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados de todos los españoles. Creo que voy a tener más herramientas para defender al constitucionalismo en Cataluña desde el gobierno de España. Muchos catalanes nos sentimos tan abandonados por el PP y el PSOE que hemos decidido que no nos van a gobernar más. Ahora nos toca a nosotros. La única garantía de que no se vuelva a abandonar a la Cataluña constitucionalista es Ciudadanos, porque el PP y el PSOE siempre nos han abandonado, siempre nos han vendido por estar en Moncloa.

Pero se va.

No compremos el marco mental separatista. Los separatistas si se presentan al Congreso están defendiendo Cataluña, pero si un constitucionalista se presenta es que se va. No compremos ese marco mental. Voy a seguir defendiendo Cataluña y toda España, porque yo cuando me presentaba para ser presidenta de la Generalitat también quería que el conjunto de España le fuera mejor.

"No me marcho"

Han dicho de usted que deja huérfano al constitucionalismo.

Voy a defender el constitucionalismo en Cataluña desde el Gobierno de España. Y voy a tener muchas más herramientas que las que tengo en el Parlament. Recordemos lo que pasaba cuando se fue Albert Rivera al Congreso, que también decían que el partido se hundiría. Y hemos ganado las elecciones en Cataluña después de que se fuera. El equipo de Ciudadanos en Cataluña y en el Parlamento es espectacular. Y además es que yo no me voy a ningún lado. Vamos a gobernar España con Albert Rivera y vamos a tener más herramientas para luchar contra el adoctrinamiento, para luchar contra la imposición nacionalista, para que no se abran embajadas que hablen mal de España.

Usted, el señor Fernando de Páramo y el señor José María Espejo, que junto a Carlos Carrizosa (que se queda) formaban la columna vertebral de Ciudadanos en Cataluña, se marchan al Congreso. ¿Le preocupa?

Es que queremos ir al Gobierno. Ahora estamos en el Parlament de Cataluña diciendo ustedes adoctrinan; cuando estemos en el Gobierno diremos ustedes ya no adoctrinan más. Ahora estamos en el Parlament diciendo ustedes abren embajadas, cuando estemos en el Gobierno de España diremos ya se han cerrado las embajadas. Cuando ahora estamos diciendo los espacios públicos están llenos de propaganda, en el gobierno de España diremos quiten ustedes la propaganda separatista. Nuestra intención es estar en el Gobierno de España, porque defenderemos lo mismo pero con más herramientas. Además, el grupo parlamentario de Ciudadanos es sólido, tiene muchos perfiles y va a seguir dando la batalla.

Ciudadanos fue el partido más votado en las autonómicas catalanas. Sin embargo, es cierto que les cuesta retener ese voto en las generales, donde partidos como el PSC o Podemos suelen superarles. ¿Por qué cree que esos votantes que tienen en las autonómicas les dan la espalda en las generales?

Vamos a ver qué pasa. Nosotros salimos a por todas. Es verdad que en generales en Cataluña hay más abanicos de partidos que en otras comunidades autónomas, porque tenemos a los nacionalistas e independentistas. Pero nosotros salimos a por todas y lo importante es que Ciudadanos gobierne España, porque eso va a ser bueno para garantizar los derechos de todos los catalanes.

¿Pero por qué ese votante del ahora cinturón naranja elige otros partidos en las generales, como el PSC o Podemos?

Ya veremos a ver qué pasa en las generales. No nos vamos a creer las encuestas publicadas hasta ahora. Lo importante de estas elecciones es salir a votar en masa para que Torra y Puigdemont no tengan las llaves de Moncloa y Pablo Iglesias no sea el vicepresidente de Economía de este país. Insisto en que hay esos dos riesgos. Tener cuatro años más de Sánchez significa no sólo que el separatismo marque la agenda de España, sino que el proyecto económico lo marca Echenique e Iglesias. Y esto es una desgracia para este país. Veo esos dos riesgos, el populismo económico y el entregarse al separatismo.

¿Va intensificar la campaña en Cataluña para mejorar los resultados de Ciudadanos o se va a repartir por toda España?

Voy a estar mucho en Cataluña pero también en el conjunto de España. Nosotros nos presentamos con un proyecto que es para toda España y que supone defender a Cataluña. El nacionalismo no solo es Cataluña. El contagio que tenemos en Comunidad Valenciana, Navarra, Islas Baleares, Galicia o País Vasco es tremendo.

¿Le molesta que algunos de los intelectuales que fundaron Ciudadanos aparezcan recurrentemente en actos de su rival del PP Cayetana Álvarez de Toledo?

El constitucionalismo está unido. El constitucionalismo sabe que tenemos que sumar. Creo que el liderazgo del constitucionalismo en Cataluña no tiene duda, pero es que yo salgo a sumar esfuerzos. Hay que sacar a Sánchez y sus socios separatistas de la Moncloa.

Sucesión de Rivera

¿Qué le parece que le sitúen como sucesora natural de Rivera al frente de Ciudadanos?

Albert es el líder menos cuestionado en su partido. Dicho de otro modo, es el líder más sólido de todos los partidos. Los que dicen eso (la sucesión) tienen ganas de quitarse de en medio al mejor político de España que es Albert Rivera. La gente sabe que somos un equipo, un equipo que crece, muy sólido y muy unido.

Pero va a estar ahora en el Congreso. ¿le apetecería o está entre sus inquietudes ser candidata a la presidencia del Gobierno algún día?

No lo pienso. Albert Rivera va a ser el próximo presidente de España. Y yo me voy a dejar la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno. Creo que es la persona más preparada por su experiencia profesional fuera de la política, cosa que otros candidatos no pueden decir porque solo han trabajado en cargos de partido. Es el que más experiencia política tiene después de partirse la cara por el constitucionalismo en Cataluña, de haber apoyado investiduras que no era la suya y después la experiencia personal de lo que ha tenido que aguantar en Cataluña con ataques a su familia y amigos.

Han sido años duros…

Cualquier persona que se haya manifestado en contra del nacionalismo en Cataluña seguro que ha pasado momentos muy duros. Algunos han pasado un calvario. Yo he pasado por momentos muy duros. Pero quiero recordar aquí a los héroes anónimos, a los concejales de pueblo, a los que han montado una carpa, a los que se han significado políticamente y que han sido señalados, servidores públicos que han sido acosados. A esos héroes anónimos queremos seguir representándoles porque el Gobierno de España les ha abandonado. Aquí ha habido jueces a los que han pintado su casa sin que nadie hiciera nada, y han sido los jóvenes de nuestro partido los que han tenido que organizarse para limpiarlas. Hemos pasado por momentos muy duros, e ir con escolta desde que eres una simple diputada es algo muy duro. Pero esos héroes anónimos que están dando la cara en Cataluña se merecen un monumento en cualquier rincón de España. La sociedad española tiene que entender que el Gobierno nos ha abandonado, y que cuando vayan a votar el 28 de abril no sólo estamos votando para cambiar la economía, estamos votando para defender a valientes que han dado la cara por este país y por la Constitución.

¿Le impone la tribuna del Congreso? ¿Veremos a la misma Arrimadas de siempre?

El Congreso no tendrá la situación del Parlament. Aquí lo cierran cuando les da la gana, el presidente te quita la palabra si no le gusta lo que estás diciendo, tienen una mayoría parlamentaria ficticia porque no la tienen en la calle. No creo que en el Congreso tengamos que sufrir la situación de los constitucionalistas en el Parlament. En el Congreso espero que seamos grupo de gobierno.

¿Y Madrid? ¿Va a echar de menos Barcelona?

Yo estaré entre Barcelona y Madrid. Madrid es una ciudad fantástica. Para mí Barcelona siempre ha sido una ciudad soñada. Y ahora tengo la oportunidad de vivir entre dos de las mejores ciudades del mundo, como son Madrid y Barcelona.