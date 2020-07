El sudoku de la izquierda para las elecciones en Galicia del próximo 12 de julio

PsdeG, BNG, Galicia en Común y Marea Galeguista. Estos son los cuatro principales partidos de izquierda que se presentan a las elecciones del próximo 12 de julio en Galicia. La última de las formaciones citadas presentó su candidatura ‘in extremis’ ya que no concurrían a los comicios que en un principio iban a celebrarse el 5 de abril y que fueron aplazados por la crisis del coronavirus.

PSdeG

Los sondeos apuntan a que el PSdeG será el partido de la oposición ante una previsible victoria del popular Alberto Núñez Feijóo en las elecciones. Al frente de los socialistas se encuentra Gonzalo Caballero, secretario general del partido desde 2017. Estos son, por tanto, los primeros comicios autonómicos a los que se presenta como candidato.

Hace cuatro años los socialistas, pese a obtener los mismos escaños que En Marea (14), se situaron como tercera fuerza política en la Cámara autonómica en número de votos: 254.552 frente a los 271.418 que consiguió la coalición formada por Podemos, Anova y Esquerda Unida. Las últimas encuestas preelectorales otorgan al PSdeG entre 16 y 18 asientos en las elecciones del 12 de julio.

BNG

Al frente del Bloque Nacionalista Galego (BNG) se encuentra Ana Pontón. Ya en las elecciones de septiembre de 2016, unos meses después de ser elegida portavoz nacional del partido, encabezó las listas a la presidencia de la Xunta. Pontón es la única mujer entre los aspirantes de los partidos que a día de hoy cuentan con representación en la Cámara gallega.

Actualmente el BNG cuenta con seis escaños en el Parlamento gallego, pero los sondeos auguran una gran subida para esta formación en las elecciones del próximo fin de semana, con entre 12 y 14 escaños. De este modo se convertirían en la tercera fuerza política en la Cámara autonómica pisándole los talones a los socialistas.

Galicia en Común

Galicia en Común es la marca autonómica bajo la que se presenta la coalición formada por Podemos, Esquerda Unida, Anova, Marea Atlántica y Compostela Aberta. El candidato a la presidencia de la Xunta y cabeza visible de la izquierda rupturista es Antón Gómez Reino, diputado en el Congreso y líder de la formación morada en Galicia.

En octubre de 2018 Gómez Reino consiguió imponerse a la exdiputada Carolina Bescansa con un 55% de los apoyos (1.710) —frente al 45% (1.400) obtenido por la cofundadora de Podemos— para ocupar la secretaría general de Podemos en esta comunidad autónoma.

Según el CIS, Galicia en Común obtendrá en las elecciones entre cuatro y seis parlamentarios; un resultado muy distinto al conseguido hace cuatro años, cuando la confluencia, entonces bajo el nombre de En Marea, se situó como segunda fuerza política en el Parlamento en número de votantes.

Marea Galeguista

La formación En Marea ha visto cómo los impulsores y partidos que la conformaron en 2015 se han ido desmarcando poco a poco de la misma. Los que han decidido seguir remando han constituido una nueva lista: Marea Galeguista. Bajo este nombre se incluye lo que queda de En Marea, Compromiso por Galicia y el Partido Galeguista.

El candidato de esta formación es Pancho Casal, un conocido productor de cine y televisión que irrumpió en la política en la pasada legislatura.

En Marea había decidido en marzo no concurrir a las elecciones autonómicas que se iban a celebrar el 5 de abril para no perjudicar y dividir el voto de la izquierda, pero la crisis del coronavirus les hizo cambiar de opinión al considerar que la oposición no había estado a la altura. Según los sondeos, Marea Galeguista no obtendría representación en el Pazo do Hórreo.

La izquierda, más dividida que nunca

Bajo la amenaza de una alta abstención con motivo de la pandemia los candidatos de estas formaciones se empeñan, durante la recta final de la campaña, en movilizar el voto de la izquierda, que se presenta a estas elecciones más dividida que nunca.

Según las últimas encuestas, PSdeG, BNG y Galicia en Común no sumarían suficientes escaños para formar un tripartito de izquierdas con el que desbancar a Feijóo de la presidencia.