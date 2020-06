De la carpintería de aluminio a las elecciones gallegas: así es la candidata de Vox en Orense

Vox no presenta candidato a la Presidencia gallega, pero sí listas por cada una de las cuatro provincias. El novedoso formato vino determinado por la negativa de Feijoó a alcanzar un pacto postelectoral. María Jesús Fernández es la apuesta de Santiago Abascal en Orense. El líder del partido se desplazó hasta allí este viernes para brindarle su apoyo de cara a las elecciones del 12 de julio.

Al igual que el líder de su formación, la política gallega prefiere no hacer caso al batacazo que anuncian las encuestas. Señala el ejemplo andaluz. Tampoco presta atención al último CIS, que ha vaticinado una aplastante victoria de los populares y da la segunda posición al BNG de Ana Pontón.

Nacida en Orense en 1976, es vecina del centro de la ciudad y fiel defensora de la libre elección de idioma, es decir, de que los padres puedan elegir la lengua de escolarización de sus hijos, "sin descuidar el estudio de la otra".

Trayectoria laboral y militancia en el PP

Fernández es la encargada de las relaciones públicas de una empresa familiar de carpintería de aluminio. Entre otros servicios, la firma se dedica a fabricar e instalar de puertas, ventanas, pérgolas y cubiertas. El grueso del negocio lo lleva su marido. "Cuesta mucho levantar la persiana porque las trabas son muchas", opina.

Madre de dos niños, la candidata de Vox militó en el PP durante 20 años. "Me afilié al PP por tradición familiar y una cuestión de ideales", cuenta. Pero en 2009 se desvinculó de la formación, liderada entonces por Mariano Rajoy. "Empecé a notar la falta de contundencia que he encontrado en Vox. Veía un PP que se iba escondiendo cada vez más y con miedo a no sé muy bien qué", apunta.

Se matriculó en Administración y Finanzas en Valladolid. "Me sentí muy cómoda allí. Era natural sentirse española y sentir orgullo", señala. No terminó la carrera. Por un tema de salud regresó a Orense y fundó su propia empresa de organización de eventos.

"Luché mucho por sacar el negocio adelante, pero me quedé embarazada de mi primer hijo y fue muy difícil compatibilizar. Después trabajé en la empresa privada. Me quedé embarazada de mi segundo hijo y no gustó. Empezaron los problemas y me acabaron despidiendo", asegura.

"Antes de entrar en Vox me dedicaba a mis hijos y a las relaciones públicas del negocio familiar. Para mí la familia es fundamental, pero tengo la sensación de que el tiempo que estoy quitando a mis hijos es tiempo que estoy utilizando para luchar por su futuro", reconoce.

"Feijoó sería mejor presidente con Vox en el Parlamento"

El resto de candidatos de Vox en Galicia que lucharán por quitarle la mayoría absoluta a Feijoó son Antonio Ramilo (Pontevedra), Sonia Tejeiro (Lugo) y Ricardo Morado (La Coruña).

Ramilo es directivo con experiencia internacional en planificación y ejecución estratégica y gestión de equipos dentro del ecosistema digital. Tejeiro es ingeniero técnico Forestal e ingeniero superior de Montes y Morado es jefe de logística de una multinacional de distribución, puesto que compagina con su actividad política.

"Feijoó sería mejor presidente con Vox en el Parlamento. Estaremos para apoyar y también ojo avizor para vigilar lo que hace", asegura Fernández a Vozpópuli. Sobre la gestión de la pandemia, responde que las comparativas entre comunidades "son odiosas", pero que "los datos están ahí".

"Los datos de Galicia son mejores que los de otros sitios, aunque también pueda haber sombras en el tema de las residencias y en las condiciones de los sanitarios", considera.

De entrar en el Parlamento, la gallega asegura que lucharía por brindar a los jóvenes más oportunidades laborales. "Galicia pierde cada día 21 habitantes. Hay 2.000 pueblos que corren el riesgo de desaparecer. Creo en una Galicia rural, con mar, con industria y con familia, donde nuestros jóvenes no tengan que irse a la fuerza para trabajar", sentencia la también presidenta de la gestora provincial.