Recortes Cero vuelve a la carga contra la austeridad de Merkel y la "camisa de fuerza" a la economía española

Recortes Cero-Los Verdes es una de las 32 candidaturas que concurrirán en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo y lo hace como alternativa de izquierdas tan contraria a las políticas de austeridad impulsadas por Bruselas como al avance de las fuerzas euroescépticas y al separatismo catalán representado por Puigdemont.

Es la segunda vez que este partido se presenta a los comicios europeos, pero en los últimos cinco años el panorama político ha dado un giro de 180 grados: el brexit, el auge del populismo y la inminente retirada de Angela Merkel han puesto en jaque el proyecto comunitario.

No estamos de acuerdo con la Europa alemana porque ha servido como una camisa de fuerza a la economía española y ha perjudicado a los países del sur"

"Defendemos una Unión Europea entre iguales, sin hegemonías y unida frente a la amenaza de la ultraderecha, pero no estamos de acuerdo con la Europa alemana porque esta ha servido para poner una camisa de fuerza a la economía española y perjudicar a los países del sur", explica a Sara Montero, la cabeza de lista de Recortes Cero-Los Verdes al Parlamento Europeo.

Es licenciada en Comunicación Audiovisual, tiene 37 años y es madrileña. Pero su origen es extremeño. De hecho, fue de número uno por Cáceresen las elecciones generales, en las que su formación presentó hasta 52 mujeres como cabezas de lista. "Puigdemont y Abascal son las dos caras de la misma moneda: todo el que divide y enfrenta busca degradar un país para saquearlo mejor", considera.

Contra Puigdemont, Trump y Vox

Según Montero, el ex presidente de la Generalitat ha vendido Cataluña a las potencias extranjeras. "No sepuede avanzar en ningún proyecto de progreso sin unidad. Lo progresista es defender la libre unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España", apunta.

Para la candidata, Vox "participa de lo mismo". "Es otro de los partidos europeos apadrinados por Steve Bannon y además ha reconocido que se fundó con un millón de euros del exilio iraní, íntimamente relacionado con Trump. Dime quien te paga y te diré quién te manda", denuncia.

Nosotros abogamos por una Europa autónoma, soberana y unida frente a los intentos de Trump por degradar el proyecto europeo"

"Nosotros abogamos por una Europa autónoma, soberana y unida frente a los intentos de Trump por degradar el proyecto europeo. El futuro de la UE depende de hacer frente a esos retos impulsando la unidad de los países y pueblos especialmente castigados por estas políticas, España, Grecia, Portugal, Irlanda... y extendiéndola a todas las fuerzas democráticas y de progreso del conjunto de Europa" explica.

Para ello, el programa de Recortes Cero-Los Verdes para las europeas incluye varias propuestas. Entre ellas destaca el blindaje de las pensiones en la Constitución "para mantener y aumentar su poder adquisitivo, prohibiendo que se congelen, recorten o privaticen". También apuestan por la redistribución salarial y que ningún salario se sitúe por debajo de los mil euros netos al mes. "Para ello, nadie debería estar por encima de 10.000 euros", señala el partido.

La coalición de izquierdas pretende reducir el paro por debajo del 7% "creando empleos productivos, fijos y con derechos, vinculados a la reindustrialización y el desarrollo de energías renovables". Instan a revertir los recortes y defender la Sanidad y Educación públicas, la Ciencia y la Cultura y apuestan por reducir un 20% los gastos del Estado, destinando ese ahorro, que valoran en más de 25.000 millones de euros, a planes sociales.

Auditoría y moratoria

Defienden además que se cree una gran banca pública para convertirla en un motor de la inversión productiva, la reindustrialización, la creación de empleo y el crédito a bajo interés a pymes y familias: Quieren que Bankia sea una entidad pública. "Otra medida es la reforma fiscal progresiva para que paguen más quienes más riqueza acumulan y de acuerdo a su nivel de beneficios y la derogación de la reforma laboral", destaca Montero.

Con respecto a las exigencias de Bruselas, Recortes Cero apoya una auditoría ciudadana independiente y una moratoria. "Merkel impuso una reforma constitucional, recogida en el artículo 135, para que los banqueros alemanes cobrasen antes que los pensionistas españoles, por lo que proponemos una auditoría ciudadana e independiente de la deuda con el objetivo de determinar qué parte es ilegítima, y una moratoria en el pago", dice la cabeza de lista del partido a las elecciones del 26-M.

"No deberíamos pagar mientras la economía no crezca por encima del 3% o el paro no se reduzca por debajo del 7%", zanja. Finalmente destaca el "ingrediente verde" de su partido. "Planteamos una política ecológica que impulse un desarrollo sostenible, basado en el cambio de modelo energético y la lucha contra el cambio climático", concluye.