JxCat abandona el debate de TV3 en rechazo a que la Junta Electoral excluya a Comín y Junqueras

El candidato que JxCat ha enviado al debate electoral de TV3 de las europeas, Aleix Sarri, ha abandonado el programa tras sus 30 segundos de intervención inicial, en protesta por que la Junta Electoral Central haya vetado la intervención del candidato que JxCat quería enviar inicialmente, Toni Comín, y también por que haya vetado al cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras.

Sarri ha afirmado que la decisión de la JEC "es un hecho intolerable, un hecho impropio de un Estado supuestamente democrático", y ha acusado al órgano electoral de intentar influir en el desarrollo de la campaña y en las propias elecciones.

El candidato de JxCat ha pedido disculpas a los profesionales de TV3 por su marcha del debate, también a los candidatos "demócratas" de otros partidos que han acudido a la cita, y ha dejado un 'usb' con una intervención de Carles Puigdemont para que se emita en el minuto final del debate, 'el minuto de oro'.

🎥 @aleixsarri: "Avui la JEC ha decidit violar els drets polítics de @toni_comin, @KRLS i @junqueras. És intolerable. Per això, no participarem del #DebatTV3CatRadio i jo marxaré d'aquest plató. No normalitzarem la repressió. No ens rendirem i ens en sortirem"#JuntsxEuropapic.twitter.com/v5KBOMjza3