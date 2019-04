Actúa, el partido fundado por el ex juez Baltasar Garzón y Gaspar Llamazares, ha decidido dar un giro de última hora para su candidatura a las elecciones europeas del 26 de mayo. Tras pedir apoyos anunciando que el ex magistrado de la Audiencia Nacional habría encabezado la candidatura, miembros internos del partido han pedido a Garzón dar un paso al lado alegando como posible problema político que el 'caso Villarjeo' salpique al ex juez en los dos meses de precampaña, según ha sabido Vozpópuli. Garzón ha aceptado esa condición, pero a cambio ha colocado a su hija, María Garzón, como nueva cabeza de lista de la candidatura.

La decisión la tomó la cúpula de la formación el pasado fin de semana, pocas horas antes de presentar los papeles a la Junta Electoral para registrar la candidatura europea. Actúa decidió que el ex juez Garzón no encabezaría la formación, sino que ocuparía la plaza número seis, lo que le permite seguir trabajando en la campaña electoral, tal y como ya está haciendo.

Temor a una imputación

Garzón decidió dar un paso al lado cuando otros miembros del partido asumieron que “pronto” se podría intensificar el flujo de informaciones vinculadas a los audios del ex comisario José Manuel Villarejo. El temor de esos dirigentes es que "Garzón acabe siendo imputado por las investigaciones sobre Villarejo" y que "manche la imagen el partido" en un periodo electoral. En esos términos se lo comunicaron al ex magistrados en la reunión del pasado fin de semana, aunque otros dirigentes de la formación sostienen que "sencillamente prefiere el papel de fundador de Actúa".

Algunos de los dirigentes locales madrileños sondeados por Actúa en las semanas pasadas para respaldar la formación en los días previos al registro de la candidatura rechazaron brindarle su apoyo, convencidos de que el ex juez busca llegar a la Eurocámara para tener el aforamiento de diputado europeo.

Este diario adelantó la existencia de una grabación con una conversación del polémico mando sobre cómo el juez les avanzaba supuestamente sus decisiones sobre un condenado en Francia llamado José María Clemente Marcet. A raíz de esa información, la acusación popular que ejerce Podemos reclamó al magistrado Manuel García-Castellón que examine los dos sumarios que instruyó Garzón en la Audiencia Nacional sobre Clemente Marcet. Tras conocer esa decisión, en Actúa hablaron de “guerra sucia” de Podemos contra un partido competidor.

Contacto con Más Madrid

La hija del ex juez sonó en un primer momento en las quinielas para formar parte de la lista de Manuela Carmena para el Ayuntamiento de Madrid. Fuentes de Más Madrid confirmaron a este medio el interés mutuo, pero en Actúa añaden que la operación fracasó por el rechazo de Íñigo Errejón. El ex número dos de Podemos vetó la inclusión del partido de Garzón y Llamazares también en la lista para la Comunidad de Madrid.

Según ha podido saber este periódico, María Garzón dejó el despacho del ex juez y para el que estaba trabajando. En el BOE del pasado 4 de marzo resulta su “revocación” del cargo de “apoderada”. De esta manera, la nueva candidata de Actúa resulta ahora desvinculada de la empresa del padre por la que trabajó. Los diputados necesitan desvincularse de sus empresas privadas por razones de compatibilidad.

Alianza con Varoufakis

Antes, se había barajado también la posibilidad de que Llamazares fuera el candidato a las europeas del nuevo partido de izquierdas fundado hace dos años. Pero finalmente el ex coordinador de Izquierda Unida se decantó por competir para el Congreso, después de la disolución adelantada de las Cortes. Garzón recalcó entonces su interés en ser el candidato a las europeas, hasta la reunión mencionada del pasado fin de semana en la que propuso a su hija para esa posición.

Actúa se presentará a los comicios del 26 de mayo de la mano de Yanis Varoufakis, el ex ministro de finanzas griego que ahora intenta reciclarse en el Parlamento Europeo a través de la plataforma DiEM25. Con unos 250.000 votos a nivel nacional los partidos políticos que se presentarán a los comicios europeos eligen sus primeros representantes a la Eurocámara, y Garzón y Actúa consideran plausible alcanzar dicha cota.