El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, podrá presentarse a las elecciones al Parlamento de la Unión Europea. De ganar, tendría que asumir su cargo como diputado y abriría camino a una serie de escenarios judiciales. Desde su defensa se arropan en la inmunidad parlamentaria, pero fuentes jurídicas consultadas recuerdan que el acta se recoge en Madrid y que sobre el expresident pesa una orden de detención. Hasta ahora, no hay nada claro: todo depende de la interpretación que se realice del Estatuto del Parlamentario, del Reglamento del Parlamento Europeo y de la Ley del Régimen Electoral General.

El dilema tiene lugar después de que varios juzgados de Madrid hayan acordado que el líder de Junts per Catalunya (JxCat) y los exconsejeros Clara Ponsatí y Antoni Comín participen en los comicios del 26 de mayo, pese a estar huidos de la Justicia española. Una decisión que llega después de que recibieran el auto del Tribunal Supremo en el que -aunque les remitía el caso- ya insinuaba su postura.

La sentencia de los magistrados de Madrid contradice la voluntad de la Junta Electoral Central. "Lo que están haciendo es reconocer que desde un primero momento teníamos razón", insiste el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye.

"Si tengo el acta de eurodiputado, vuelvo a Cataluña", dijo el pasado marzo el que fuera número uno del Govern catalán en declaraciones a RAC1. Con la interpretación que hace el letrado, el expresidente catalán podría viajar a España sin problemas para retirar su acta de diputado porque estaría blindado desde el momento en el que le comuniquen los resultados electorales. "Ya vendría con la inmunidad parlamentaria", asegura a Vozpópuli, por lo que, a su juicio, no le afectaría la orden de detención que pesa en su contra.

Según el Estatuto del Parlamentario del Congreso de los Diputados, la inmunidad "protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad". Con ello se pretende evitar que "por manipulaciones políticas" se impida al diputado asistir a las reuniones parlamentarias y se altere "indebidamente" el funcionamiento de la Cámara.

Sin embargo, el Parlamento Europeo deja claro en su reglamento que dicha inmunidad no es un privilegio personal de los representantes públicos, sino una medida para garantizar el ejercicio del mandato democrático "sin ser objeto de persecución política arbitraria". De hecho, subraya que solamente afecta a la "actividad parlamentaria" del eurodiputado y no otras actividades de su "vida privada".

Hi ha un molt bon treball jurídic al darrera de cada victòria aconseguida. Tot aquest potencial el posarem al servei de guanyar causes i projectes per al conjunt dels ciutadans des del Parlament Europeu.El nostre equip sap què té entre mans, com combatre i com guanyar! @JuntsXCathttps://t.co/HUYnFdFIqK