Ciudadanos ha salido reforzado de las elecciones generales del 28-A, donde fue el partido que más creció en escaños. El partido liderado por Albert Rivera se situaría actualmente por encima del Partido Popular en intención de voto en la Comunidad de Madrid y podría gobernar con un pacto 'a la andaluza', según una nueva proyección de Electomanía que se ha hecho pública este lunes.

La formación 'naranja', cuyo candidato es Ignacio Aguado, se situaría, según este panel, como la segunda más votada (22,8%) tras el Partido Socialista de Ángel Gabilondo (25,9%). El PSOE lograría 37 escaños, mientras que Cs obtendría 31.

El Partido Popular, que gobierna actualmente la Comunidad de Madrid, lograría el 18,8% de los votos y 26 asientos, mientras que Unidas Podemos obtendría 14 escaños y el 10,5% de los votos, situándose por encima de la formación de Errejón (8% de los apoyos y 11 asientos).

Vox quedaría en quinta posición y entraría por primera vez en la Cámara con 13 escaños y el 10,1% de los votos.

#electoPanel Com. de Madrid (6M): a Ayuso 💧 ‘se le atasca’ 🚗🚗 la Presidencia por el adelanto de Ciudadanos 🍊, que se acerca al PSOE 🌹https://t.co/EqNRLwyolzpic.twitter.com/s3eLeh53rZ 6 de mayo de 2019

Opciones de gobierno

Según estos resultados, habría principalmente dos opciones de formar gobierno en la Comunidad. El PSOE podría ganar la Presidencia si alcanza un acuerdo con Ciudadanos, en caso de que los 'naranjas' no veten a los socialistas. Esta suma no sería posible con un pacto de las izquierdas (con UP y Más Madrid), ya que juntos no logran la mayoría.

La otra opción es un pacto entre los tres partidos del centro derecha, como el alcanzado en Andalucía hace unos meses, pero liderado en esta ocasión por Cs.

Resultados 2015

En las últimas elecciones autonómicas, celebradas en 2015, el Partido Popular se impuso, con Cristina Cifuentes a la cabeza, logrando 48 escaños. Los socialistas fueron segundos, con 37 asientos. Podemos, tercer partido con más votos, obtuvo 27 escaños y Cs fue cuarto con 17.