La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos IU-Madrid en Pie, Isa Serra, ha pedido este domingo al PSOE y a su candidato regional, Ángel Gabilondo, que no gobierne con Ciudadanos la región tras las próximas elecciones y "haga caso a sus votantes y haga un gobierno de izquierdas"

"Ángel Gabilondo no ha dejado claro que no va ha hacer un Gobierno con Ciudadanos, y hay que decirle que rectifique. Hay que decirle que haga caso a las elecciones del 28 de abril y que no ceda ante las presiones de la CEOE, del Banco Santander o de Moodys, que haga caso a sus votantes y que haga un gobierno de izquierdas, precisamente para transformar el rumbo de la Comunidad de Madrid, para darle la vuelta a la injusticia.", ha dicho.

Serra ha participado este mediodía en su primer acto de campaña en Madrid Río en el que ha hecho un llamamiento a los militantes para "echar" a la derecha y al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 26 de mayo.

"En las elecciones generales hemos frenado a la derecha y frente a los que nos daban por muertas, hemos estado frente al poder y sus voceros que están tratando de invisibilizarnos estos días. No nos olvidamos de quienes somos y no nos vendemos. Somos los únicos que damos garantías. No solo vamos a ser determinantes en el rumbo de España, también en la Comunidad de Madrid. El 26 de mayo vamos a tener un gobierno de izquierdas y va a echar de una vez a la derecha del PP", ha manifestado.

"Candidatura unitaria

La aspirante regional ha reconocido lo "difícil" que ha sido sostener el proyecto de Unidas Podemos en la región esos meses y ahora celebra que exista una "candidatura unitaria" para la Comunidad. Luego, ha pedido a los madrileños que no sean indiferentes ante los desahucios o a la falta de ayudas a familias monomarentales ni tampoco a la condiciones de trabajo de profesionales de la Sanidad Pública, "que muchos son eventuales que trabajando en Urgencias no pueden atender a tanta gente porque no hay ya personal suficiente".

"En la Comunidad llevamos 24 años sufriendo el PP, el de Púnica, Gürtel, Lezo, que ha privatizado los servicios públicos, que es el sostén de la corrupción, que han regalado los servicios públicos a sus amigos como Florentino Pérez o Villar Mir. Ese proyecto llegó gracias a Agurre y los dos tránsfugas del PSOE que se vendieron, y eso lo hemos pagado los madrileños en nuestros derechos", ha pronunciado.