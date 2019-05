El presidente del PP en Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Luis María Beamonte, ha calificado como "error", su "único error", ocultar que era licenciado en Derecho, lo que ha achacado a la "vorágine de malas interpretaciones" que rodeaban a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Beamonte ha comparecido en rueda de prensa en Zaragoza para "dar la cara" como hace "siempre", según ha aseverado, en relación con la noticia publicada en El País según la cual terminó la carrera de Derecho en 2017 en la URJC, 35 años después de haberla iniciado en Zaragoza, aunque ocultó que tenía el título (del que todavía no dispone físicamente) en septiembre de 2018 al Heraldo de Aragón tras los escándalos surgidos en la universidad madrileña.

Aunque ha insistido en que lo ocultó por la situación de "tensión" que existía en relación con el Instituto de Derecho Público, donde surgió el escándalo del máster de Cristina Cifuentes o Pablo Casado, también ha reiterado que "nada tenía que ver" dicho centro con la propia Universidad Rey Juan Carlos y que prefirió "no decir nada".

No es motivo de dimisión

Beamonte, quien dice que no tiene dudas de haber actuado "correctamente", considera que "en absoluto" existen motivos para dimitir por este asunto, sobre el que no tiene "inconveniente" en dar explicaciones aunque llega en "plena campaña electoral", lo que, no obstante, no le va a "distraer" de su obligación de pensar en el proyecto del partido para los aragoneses de cara a las elecciones del 26 de mayo.

Ha explicado que tenía todas las asignaturas salvo una (Derecho Financiero y Tributario, de cuarto curso) aprobadas cuando se matriculó en la URJC porque era una de las pocos centros en los que aún existía el plan de estudios del 2000, dado que el del 56 del que él procedía estaba extinguido, y que no acudió a clase porque no era obligatorio.

Aunque no tiene los exámenes, no tiene inconveniente en que la Universidad los haga públicos y sí recuerda que aunque era una sola asignatura pendiente fueron dos exámenes que tuvo que hacer, de tipo test (de una parte general y otra especial), en los que obtuvo 18 aciertos en cada una.

Ha negado que conociera "absolutamente de nada" a quien le examinó ni que tuviera "trato de favor" por el hecho de que la URJC imparta un curso de verano en Tarazona (Zaragoza), de donde es alcalde, dado que datan de un tiempo en los que él no era "ni concejal" y sobre las convalidaciones de asignaturas, ha asegurado que la "comisión las aprobó" y que no hizo otra cosa que lo que le pidieron.

No avisó

El líder de los populares aragoneses, que ha pedido "disculpas" a quien haya podido decepcionar, ha dicho que está "tranquilo" y con "valentía" porque en vez de "engordar" el currículo hizo lo contrario, y aunque ha señalado que si hubiera sabido ayer que este asunto se publicaba, lo que llegó a pensar que no sucedería, se lo habría dicho al presidente de su partido, Pablo Casado, cuando estuvo en Zaragoza.

Como la noticia se ha publicado este sábado, Beamonte no ha llamado ni prevé hacerlo a Casado, y ha aseverado que si alguien quiere explicaciones le llamará.

"Esto no me va a distraer ni un minuto" de la campaña electoral, ha concluido, antes de ahondar en que estará "con fortaleza y ganas suficientes" para afrontar "con valentía y humildad" el futuro porque sabe "el precio que se paga" y no es "un recién llegado" y porque hizo lo que debía "salvo ese error"