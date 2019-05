La 'caída' de Madrid y el papel clave de Cs dejan en el aire el gobierno de Sánchez con Podemos

Las elecciones municipales y autonómicas de este domingo han venido a demostrar que la "geometría variable" que desde un principio se ha propuesto llevar a cabo Pedro Sánchez para su investidura va a ser la única posible.

Porque aunque Pablo Iglesias se empeñe en entrar en el Gobierno surgido de las elecciones del 28-A, barones socialistas como el aragonés Javier Lambán o el castellano-leonés, Luis Tudanca, necesitarán a Ciudadanos para sobrevivir tras la segunda vuelta este domingo. Y ni siquiera. Lambán puede salir del gobierno si PP, C's y el PAR pactan, y Tudanca, aunque ha quedado primero y suma con los naranjas, lo sigue teniendo bastante difícil para desbancar al PP, ya que es un 'sanchista' de primera hora y Albert Rivera no quiere saber nada del "PSOE de Sánchez" (sic).

Un panorama lo suficientemente difícil como para que el inquilino de La Moncloa "se lo piense dos veces" antes de cerrar un gobierno de coalición con ministros/as de Unidas-Podemos, decían anoche a Vozpópuli diversas fuentes territoriales. Escorarían la imagen del gabinete hacia la izquierda justo cuando la segunda vuelta de las generales, este domingo, ha venido a reequilibrar hacia la derecha la sensación de que hace un mes ganaron 'las izquierdas' en España.

'Balcón' en Génova, caras 'largas' en Ferraz

En general, salvo el resultado espectacular de José Borrell en las elecciones europeas -20 eurodiputados para el PE por solo 12 el PP-, del que en Ferraz intenta sacar pecho, el 'mapa de poder' resultante de los comicios locales y autonómicos es complicado para los socialistas. Ganan en cómputo global de voto, pero en términos de poder, Pablo Casado sale 'vivo' porque recupera la capital de España, mantiene la comunidad de Madrid, Castilla y León, y Murcia.

Y buena prueba de las caras largas que había entre los socialistas es que mientras la sede de Ferraz permanecía enmudecida, sin la algarabía del 28-A, los populares se aprestaron a medianoche a salir al balcón de la calle Génova para festejar el 'salvavidas' que Madrid le ha puesto a Casado.

Porque, sin duda, lo más duro para el PSOE es esa derrota enla 'joya de la corona' de estas elecciones en toda España, incluido el batacazo de Pepu Hernández como candidato a la alcaldía, una apuesta personal de Sánchez que levantó ampollas en su día en el PSM.

El adiós de Carmena tras unas tensas relaciones con Iglesias -que acabó pidiendo el voto para Carlos Sánchez Mato y 'torpedeando' directamente a la alcaldesa-, tiene suficiente entidad como para que el PSOE, coinciden las fuentes consultadas, sopese el pacto de investidura de Sánchez a principios de julio.

Gabilondo pierde por segunda vez y ya ha anunciado que pondrá su cargo "a disposición" del partido, con lo cual el PSM vuelve a estar en la misma situación precaria desde hace treinta años

Y el PSOE madrileño vuelve a la casilla de salida. La gran apuesta otra vez de Pedro Sánchez para este 26-M, Ángel Gabilondo, pierde por segunda vez -y por un escaño, como en 2015-, lo cual convierte en más que probable que el exministro ponga su cargo "a disposición"; ya lo anunció él mismo en La Sexta Noche el pasado 18 de mayo. Y en la sede del PSM pocos dan un euro porque Pepu Hernández no siga el mismo camino. Nadie ve al ex entrenador de la selección de Baloncesto campeona del mundo en 2006 cuatro años en el ostracismo de la oposición.

Por eso, para no ahondar en una sensación de amarga victoria europea, el propio jefe de gobierno salió esta noche del domingo en la sede junto con Borrell y el resto de los candidatos europeos, a exigir a PP y Ciudadanos que no se apoyen en "una fuerza de involución" como es Vox para desbancar a quien "los españoles han querido que sea la primera fuerza que es el PSOE". A sabiendas que no encontrará eco pòrque el pacto de los tres partidos es más que probable, seguro.

Los socios europeos de ambos partidos de centro derecha "no van a entender", clamó el presidente del Gobierno, que den aire a quienes quieren dar marcha atrás en la consecución de derechos logrados por la ciudadanía española desde hace décadas.