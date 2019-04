El presidente valenciano, Ximo Puig, reflexiona con Vozpópuli de política, de las elecciones del 28 de abril y del día después en esta entrevista 'metida con calzador' en su agenda durante uno de sus habituales desplazamientos a Madrid.

Dice no tener "ninguna esperanza" de que el PP se comporte como un partido de Estado y se abstenga en una hipotética investidura de Pedro Sánchez con apoyo de Ciudadanos, que él desearía; algo así como la devolución del gesto del PSOE con su abstención en noviembre de 2016, tras unas segundas elecciones, para permitir que España saliera del bloqueo político. No obstante, antes de eso opina que Ciudadanos debería hacer el camino inverso en el que está porque "ha huido a toda velocidad del centro hacia la derecha más derecha".

A Puig le gustaría reeditar en su comunidad el 'Pacto del Botanic' con Mónica Oltra y Compromís, además de Podemos porque ha sido bueno para oxigenar y dar "honradez" a una Comunidad Valenciana en la cual no ve "pulsión de cambio" como para que la derecha vuelva al poder tan solo cuatro años después de ser desalojada del mismo; y eso, a pesar del auge espectacular de Vox, partido al que reconoce habilidad y al cual "respondió acertadamente la Guardia Civil" para zanjar el debate ficticio sobre las armas.

La detención del cuñado de la difunta alcaldesa, Rita Barberá, por un asunto de corrupción, ¿es bueno para su campaña y las del PSPV o malo para la Comunidad Valenciana'?

Es malo para la Comunidad Valenciana, pero sí que es cierto que sitúa el debate en donde corresponde: y es dónde estábamos hace cuatro años y donde, afortunadamente, estamos ahora. Desgraciadamente, había una 'sistémica' que erosionó al conjunto de la Comunidad Valenciana. No ha sido una manzana podrida, era un sistema de funcionamiento; cobraban todos y en todo momento y ha generado una hipoteca reputacional enorme para todos los valencianos. Ahora se trata de no volver de donde salimos huyendo... pero el sistema policial y judicial funciona.

Pero hay una formación a la derecha del PP, Vox, muy fuerte en Madrid y la Comunidad Valenciana... ¿Esto no puede amenazar su reelección?

En principio no hay pulsión de cambio. Y no la hay porque estamos mejor que hace cuatro años en todos los indicadores económicos y sociales. No solo en los sociales, tras revertir los grandes recortes del PP, los copagos, medicamentos que ya no se daban -enfermos de hepatitis C-; también en la economía los indicadores han mejorado. Ha habido un clima de confianza, estabilidad, diálogo social y honradez, y con eso y con la actividad de los empresarios y trabajadores valencianos se han conseguido 200.000 puestos de trabajo más. Hemos bajado las cifras de desempleo. Y la inversión extranjera ha aumentado un 108%... no hay pulsión de cambio.

Pues con este marco que nos dibuja llama más la atención que usted haya adelantado las elecciones para hacerlas con las generales el 28 de abril...

La decisión está fundamentada en buscar un espacio referencial diferente al resto (de autonomías). Por una cuestión: porque el problema territorial en España no es solo Cataluña. Existe el 'problema valenciano'. Somos la comunidad peor financiada; en estos momentos tenemos 11 puntos por debajo de la media en la renta per cápita española y en casi todo el imaginario colectivo de España aparecemos como el 'Levante feliz'. Esta situación nos permite, al menos, levantar la mano y decir: "Estamos aquí". Hay que resolver algunos problemas porque nosotros queremos participar en un proyecto de España inclusiva, diversa, pero para eso tenemos que garantizar la equidad de todos los españoles no se da.

¿Y yendo a las urnas el 28 no se diluye eso, hablando todos de Vox todo el rato?

Sé que todo es discutible. Porque la contaminación de la política nacional (sobre la valenciana) se dará ahora y en mayo. pero nosotros queremos irnos del espacio del resto de comunidades. Podríamos haber adelantado antes las elecciones pero no había tampoco las condiciones para hacer autonómicos solo porque se iba a hablar del gasto.

... Sus socios de Compromís no compartes esa visión; ellos preferían elecciones el 26 de mayo

Ya. Yo respeto profundamente la opinión de Compromís, pero era una decisión que tenía que tomar el presidente. Y la he tomado pensando en el interés general. Y ya en las semanas posteriores a la convocatoria se ha visto la repercusión nacional que tuvo la convocatoria (en esa comunidad). Y de alguna manera esta campaña se va a focalizar en Valencia. Yo quiero agradecer mucho al secretario general y candidato a la Presidencia que vaya a abrir la campaña en la Comunidad Valenciana y la va a cerrar también allí. Y esto nos ayuda a visibilizar la comunidad.

¿El adelanto electoral de un mes que usted ha hecho no puede poner 'palos en las ruedas' a un segundo 'Pacto del Botanic' con Compromís?

No tiene por qué y además los propios dirigentes de Compromís lo han dicho así. Tenga en cuenta que, de todos los gobiernos en la historia de la Comunidad Valenciana, ha sido el más longevo; solo ha habido un cambio. Somos una comunidad que ha aprobado en tiempo y forma los presupuestos.

"Cantó no quiere saber nada del PSOE"

¿Se ve usted pactando con Toni Cantó y Ciudadanos?

Toni Cantó ha dicho, por activa y por pasiva, que no quiere saber nada del PSOE.. y si alguien ya dice que no quiere saber nada de ti, pues no tienes mucho interés. Con Ciudadanos llegamos a muchos acuerdos en esta legislatura. El 'Gobierno del Botanic' llegó a muchos acuerdos con ellos, lo que pasa es que ahora ha habido una derechización enorme y hay una lucha por situarse en la radicalización extrema por parte de las tres derechas. Es difícil distinguir lo que dice el dirigente de Vox de lo que dice el de Ciudadanos, ¿no?

Imagínese que suman usted y Cantó...

Primero, hay que respetar lo que digan los ciudadanos. Pueden orientar hacia un lado o hacia otro, pero pienso que el 'Pacto del Botanic' ha funcionado bien y a mí me gustaría consolidar esta opción de progreso para la Comunidad Valenciana desde una visión moderada, abierta, no sectaria, no fanática y que entienda siempre que no puede haber fronteras entre nosotros; que no se altere la convivencia. Lo que está pasando en algunas comunidades autónomas es la falta de convivencia.

¿El hecho de que Puigdemont haya impuesto candidatos al Congreso del PDeCAT imputados y que no van a poder tomar posesión de su escaños, dificulta la investidura de Pedro Sánchez?

Bueno, yo creo que el señor Puigdemont ya hizo todo lo posible para que no hubiera moción de censura. Creo que no se va a dar esa circunstancia... A lo que aspiramos Pedro Sánchez y yo es a tener la mayor capacidad para gestionar el programa y el gobierno. Pues, dependerá mucho de si se va un poco más allá (de las encuestas). La tendencia es muy favorable y si se consolidara es evidente que sería bastante más fácil conformar un gobierno.

¿Estaría más cómodo en un Gobierno en el que estén los nacionalistas o en uno en el que esté Ciudadanos?

Yo estaré mejor con un Gobierno que atienda los problemas de los valencianos. Yo me siento cómodo con un gobierno como el que hay ahora en España pero me gustaría que tuviera mayor respaldo en el Parlamento sobre todo para intentar solucionar un problema fundamental en España que es la financiación autonómica; que no afecta solo a la Comunidad Valenciana sino al conjunto del sistema. Porque lo que hizo el PP fue liquidar el Estado de Bienestar intentando disminuir los recursos de las comunidades. Hay un déficit estructural de 16.000 millones.

Va a ser muy difícil el apoyo del independentismo porque no creo que el señor Puigdemont esté en esa voluntad"

... Lo cierto es que la postura de los independentistas catalanes hará muy difícil lograr la investidura de Sánchez en primera votación con 176 escaños. ¿Cree que Sánchez debería ir a una investidura con mayoría simple, en segunda votación, y luego ir a eso que José Luis Rodríguez Zapatero llamó "geometría variable" de pactos?

La primera circunstancia va a ser muy difícil que se dé porque no creo que el señor Puigdemont esté en esa voluntad. Pero, en cualquier caso, efectivamente sería deseable un gobierno lo más autónomo posible.

La dinámica, sin embargo, es de bloques: o gobierna el tripartito de derecha, o ustedes con Podemos y los independentistas. ¿Eso se va a romper a partir del 28 de abril? ¿Vamos a ir a una mayor transversalidad?

Yo desearía una mayor transversalidad. A mí me parece que la 'foto de Colón' es mala para España

... Pero eso significa pactar con Ciudadanos

... Quien ha puesto fronteras ha sido Ciudadanos. Ciudadanos ha huido del centro a toda velocidad y se ha ido a la derecha más derecha; y está jugando en esa competencia, a ver si gana al PP y a Vox. Ha huido del centro y eso tiene consecuencias... Aún así, habrá un momento en el que impere más el sentido común en España y se tendrá que buscar acuerdos transversales. Lo que nos estamos jugando el país, es avanzar. Y tiene que asumir que el diálogo es fundamental.

Ustedes se abstuvieron para que Mariano Rajoy fuese investido presidente en 2016 con los votos de PP y Ciudadanos, después de unas segundas elecciones ¿Cree que el PP, para que no haya un segundo bloqueo político en cinco años, debería abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez?

Sería razonable, pero, desde luego, no tengo ninguna esperanza. Esa es una cuestión que tiene que decidir el presidente Sánchez. Yo digo ahora mi opinión, así, casi como comentarista. Pero es bastante impensable que el PP haga una cosa así. No lo ha hecho en los grandes pactos de Estado nunca. Los grandes pactos de Estado en este país han sido cuando el PSOE ha estado en la oposición y ha tendido la mano al PP: terrorismo, 155, en este caso (Rajoy) para facilitar la gobernabilidad... Ese sentido de Estado que tiene el PSOE no lo tiene el PP.

Pedro Sánchez ha pedido una "movilización extraordinaria". ¿Qué temen, que la euforia acabe en abstención de la izquierda?

Hay sectores interesados en eso, en la desmovilización. Tuvo un resultado positivo para ellos en Andalucía.

"Vox tiene una gran habilidad"

¿Cómo ve a Vox? ¿Le ha sorprendido el fenómeno y el 'llenazo' en los mítines de Santiago Abascal?

No. El fenómeno del populismo ultraconservador es global. Y es resultado de la crisis fundamentalmente. Fenómenos parecidos ya han existido. Es un populismo extremista que surge por la insatisfacción ante lo que está pasando, por los perdedores de la crisis, por animadversión al extranjero... hay una suma de factores que lo hacen atractivo a un determinado número de personas en un momento dado. Y se forma esta 'tormenta perfecta'... ¿Hasta dónde va a llegar? sinceramente, pienso que lo más grave es la contaminación que ha producido a las derechas democráticas.

¿No tiene la sensación de que la victoria de Vox no es solo que PP y Cs estén 'copiando' su discurso, sino que todos estamos hablando de lo que ellos quieren?

Sí, en parte es cierto. Tienen una gran habilidad. El debate de las armas no está en la prioridad de la sociedad española y creo que le respondió acertadamente la Guardia Civil.

¿Cree, como propone Miquel Iceta, que si dentro de diez años el 65% de los catalanes quiere la independencia, habrá que buscar una solución...

... Creo que Miquel ya ha explicado esto

... No me deja terminar

Perdón (risas)

¿España tiene que facilitar esa consulta?

Yo lo que creo es que cualquier cosa que se haga en España se tiene que hacer de acuerdo con la ley democrática y votada por los ciudadanos, que es la Constitución. A partir de ahí, la Constitución se puede reformar. Necesita unas mayorías y eso es lo que se tiene que plantear quien quiera producir cualquier alteración... A mí, pensar a diez años vista en esta situación, no lo veo pertinente. Lo que tenemos que intentar es solucionar, desde el diálogo, la situación que existe, el envite del momento. Y para eso, los responsables de las instituciones catalanas tienen que aceptar que son gestores de un Estado de Derecho, que es el que les permite ser dirigentes de esa comunidad. Es que es bastante lógico... Yo, desde el primer día, he intentado ser presidente de todos los valencianos.