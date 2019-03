Íñigo Errejón lanzó su candidatura hablando de “incluir talento, experiencia y compromiso”. Pero en los primeros compases de la definición de su candidatura ha decidido excluir de la lista a José Manuel López, el ingeniero agrónomo y diplomado en Ordenación del Territorio que en diciembre de 2016 perdió la portavocía de Podemos en la Comunidad de Madrid por su apuesta por Errejón.

López sonaba para ocupar uno de los primeros puestos de la lista de Errejón. Fue uno de los más fieles errejonistas. Ex portavoz del partido en la Asamblea madrileña, peleó contra la dirección nacional y su enfrentamiento a Pablo Iglesias le costó la portavocía pocos meses antes de Vistalegre II. Pero en la lista de Podemos para la Asamblea de Madrid que ayer ha sido confirmada en las primarias internas su nombre no aparece.

Fuentes conocedoras de las conversaciones internas apuntan a discrepancias con pesos pesados del equipo de Errejón y dirigentes de Podemos de la primera hora, que sí han sido reincorporados en la lista de Errejón, aunque algunos en puestos “simbólicos”. Esas fuentes afirman que López supo de su exclusión “tan solo unas horas antes” de publicarse la lista, y que “no se lo esperaba”.

López mantiene que en la decisión de Errejón “no hay lío”. Y que su exclusión de la lista no implica no tener un cargo en el caso de un futuro gobierno en la Comunidad, aunque todavía no hay acuerdos al respeto. Asegura que colaborará “en el proyecto del cambio”, aunque esto puede significar no participar directamente en Más Madrid. “He estado cuatro años [en la Asamblea] y está bien. Voy a aportar mucho en la política pública y menos en la partítica, que no es mi ámbito”, mantiene.

Lucha con Espinar

López entró en 1998 en Cáritas Española, trabajó entre 2005 y 2013 en la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia, donde ocupó el cargo de director general, y ese mismo año pasó a dirigir el Centro de Estudios Económicos Tomillo, según el portal de Transparencia de Podemos.

Fue candidato de Podemos a las elecciones autonómicas de 2015, en las que obtuvo un 18% de los votos. Después de un año y medio de trabajo, fue sustituido por Ramón Espinar, el candidato pablista a las primarias de Podemos Madrid, que ganó frente a Rita Maestre. Ahora, el propio Espinar ha dimitido de todos los cargos orgánicos del partido.

La exclusión de López es el primer brote de purga que esta vez mancha Más Madrid, la formación creada por Manuela Carmena para pelear con Podemos por el espacio político de la izquierda alternativa al PSOE. La vocación de la formación es rehuir del “sectarismo” y “escuchar a todos”, según dijo Errejón.