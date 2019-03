Garzón se aferra al pacto con Podemos pese a que las bases de IU han roto el acuerdo en la mitad del país

La alianza de Izquierda Unida con Podemos implosiona en ocho de las 17 Comunidades Autónomas. Asturias, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Murcia, Navarra y, ahora, Madrid. En 14 de ellas se celebrarán el próximo 26 de mayo las elecciones regionales. En la Comunidad madrileña una consulta certificó este martes que los militantes de IU prefieren ir solos que de la mano de Podemos, aún a riesgo de quedarse fuera de la Asamblea regional. Es el golpe definitivo a la estrategia trazada a nivel nacional por Alberto Garzón.

El propio coordinador de IU y su entorno consideran un “error” la decisión de los dirigentes madrileños. Y varias fuentes de IU de Madrid consultados por Vozpópuli han coincidido en que “no tiene sentido” un enfrentamiento en una Comunidad que cuenta con cuatro formaciones de izquierdas (PSOE, Podemos, Más Madrid de Íñigo Errejón y ahora IU y los anticapitalistas), y que “la prioridad debe ser echar a la derecha después de 30 años de gobierno”. No obstante, la sangre parece haber llegado al río.

No tiene sentido un enfrentamiento entra cuatro formaciones de izquierdas en Madrid, comentan en el entorno de Alberto Garzón

La situación es de profunda disconformidad con los dirigentes madrileños. La formulación de las preguntas en la consulta y la campaña antes del referéndum demuestran, según algunos, la “pérdida de contacto con la realidad”. Hay incluso quienes hablan de “borrachera”.

Aunque los más esperanzados confían en que Garzón pueda tomar cartas en el asunto. ¿Cómo? “Hablando con las dos partes, es decir, Podemos y IU Madrid, para que reconsideren su pacto y avancen en otro acuerdo”. Esbozan la posibilidad de avanzar hacia otra consulta para resolver el embrollo. “Hace falta responsabilidad por parte de todos”, señalan. Algunos llegan incluso a mencionar lo ocurrido con el brexit para explicar una votación poco razonada.

Compromiso con Iglesias

Sea como fuera, la dirección traslada su “respeto” con la decisión de los militantes de Madrid. Los estatus del partido permiten que en cada Comunidad la formación decida de manera autónoma su postura. Eso sí, a nivel nacional, será la dirección nacional la que fije las líneas estratégicas, y en ese ámbito Garzón no tiene dudas: su compromiso con Pablo Iglesias es firme, tal y como adelantó este diario.

Podemos actúa de manera arrogante, acusan los dirigentes de IU de Madrid

En Murcia, Navarra y Asturias el problema ha sido el de confeccionar las listas. Pero la situación madrileña es más complicada aún, porque aquí la confluencia con los anticapitalistas (Madrid en Pie) competirá con el PSOE, Podemos y una nueva marca, la de Errejón, que de momento solo ha anunciado su interés en presentarse en esta región.

Confección de las listas

Una cuestión de puesto de salida, que se ha agudizado ante las bajas previsiones preelectorales. El partido de Iglesias no tiene el tirón de hace años, y los dirigentes de IU exigen un mayor reconocimiento de su trabajo y peso en la alianza. En Madrid, por ejemplo, hay dirigentes que sostienen que Podemos actúa de manera “arrogante”, que tras la salida de Errejón se niega a redefinir el liderazgo de la confluencia y que no tiene lógica que Podemos no se involucre en la lista municipal que ha salido de la plataforma de Manuela Carmena, pero pida unidad en la Comunidad.

Ojalá se llegue a una candidatura unitaria", mantienen desde Podemos

Por su parte, Podemos reitera su “apuesta por la unidad”. Fuentes del partido morado recuerdan que la formación morada ya tiene a su candidata, Isabel Serra, aunque reflexionan: “Ojalá se llegue a una candidatura unitaria”. La lectura sobre el voto de la base de IU es de falta de entendimiento. Aunque en Podemos persiste la orden del propio Iglesias de avanzar hacia una candidatura autónoma a la de Errejón, con o sin IU.

La sensación de fragmentación de la alianza es indiscutible. Las bases de IU están diciendo que no quieren que el llamado pacto de los botellines con Iglesias siga en sus regiones. Aun así, el pasado sábado, Garzón y el líder del PCE, Enrique Santiago, subieron al escenario durante el primer mitin de campaña de Iglesias. Una clara señal de que a nivel nacional Garzón no piensa ceder ante las críticas territoriales. Hasta el 28 de abril, fecha de las elecciones generales, no se moverá nada. Después, “todo puede pasar”, afirman en el partido de Garzón.