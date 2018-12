"Lamentablemente me empadroné y no he podido votar porque el centro de procesamiento de datos del Ayuntamiento de Córdoba no actualizó el censo cuando se debía". Esta es la razón que ha dado el cabeza de lista de Ciudadanos por Córdoba, Fran Carrillo, para explicar por qué no ha podido votar en las elecciones andaluzas.

Al parecer Carrillo, que aunque es cordobés llevaba residiendo en Córdoba desde hace una década, se registró en el censo municipal de la ciudad de la mezquita-catedral en el mes de julio. "El censo con el que se ha votado es el del 30 de marzo", ha dicho, por lo que su nombre no aparecía en las listas de las mesas electorales.

El candidato ha tirado balones fuera y ha dicho que "desgraciadamente esta es la burocracia que nosotros queremos eliminar, un centro de procesamiento de datos donde hay muy poco personal y están saturados".