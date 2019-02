Las elecciones amenazan el éxito de la nueva huelga feminista del 8-M

La huelga feminista que tendrá lugar el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se basa en las mismas reivindicaciones que el año pasado, pero el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez le da un cariz diferente.

Aunque las organizaciones feministas estiman que será secundada por millones de mujeres, las elecciones generales a la vuelta de la esquina amenazan con un mayor riesgo de politización y de utilización para fines partidistas. Entre las movilizaciones del 8-M y los comicios apenas habrá dos meses de diferencia.

España vivirá por segunda vez en su historia la organización de un paro legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres y algunos partidos, conscientes de que este movimiento en auge puede traducirse en votos, ya empiezan a mover ficha.

Calvo llama a "redoblar los esfuerzos" de movilización ese día, contra lo que considera un avance "peligroso y enloquecedor" de la extrema derecha

La vicepresidenta Carmen Calvo llama a "redoblar los esfuerzos" de movilización ese día, contra lo que considera un avance "peligroso y enloquecedor" de la extrema derecha. "Si el año pasado pensábamos que estábamos avanzando, solo un año después empezamos a comprobar que no está tan claro", ha alertado la dirigente socialista.

A dos semanas para la celebración del Día de la Mujer, Calvo ha acusado a Ciudadanos de haber "cedido a la primera" al cuestionamiento de las políticas de igualdad y la violencia machista de Vox y proclama que el "voto mayoritariamente progresista de las mujeres sigue siendo el parapeto contra la ultraderecha" en España y el resto de países europeos.

'Decretazos' de última hora

Por otro lado, el Gobierno de Sánchez no está dispuesto agotar la legislatura sin dejar un 'sello' en la lucha contra la brecha de género en el mercado de trabajo. En las próximas semanas tramitará otro real decreto ley en favor de la igualdad laboral para que la maternidad "no se convierta en un obstáculo en el currículum, el trabajo y las pensiones para las mujeres".

Además, el Ejecutivo aprovechó el pasado Pleno -el primero tras la convocatoria de elecciones- para forzar a la Cámara Baja a votar "la prohibición de la prostitución". El acuerdo entre los partidos era traer una Ley contra la trata sexual, pero a dos semanas de que se disuelvan las Cortes, los socialistas presentaron una Proposición No de Ley para "erradicar la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual".

El tema tiene dividido al feminismo y la falta de consenso también se vio entre Podemos y PSOE. La diputada de Unidos Podemos, Sofía Castañón, llegó a recriminar a los socialistas que se "utilice el feminismo" y les acusó de nombrar a las víctimas de la trata "con fines partidistas".

La diputada de Ciudadanos, Patricia Reyes les acusó de tener "poco respeto por las mujeres" y de forzar la votación a una medida sobre la que no hay consenso cuando no estaba previsto. "Dicen que pretenden abolir la prostitución en nombre del movimiento feminista, pero hay muchas feministas que no pensamos como ustedes", afeó la diputada 'naranja'.

24 horas o paros parciales

Tanto Podemos como Ciudadanos acudirán a la manifestación del 8 de marzo, pero no secundarán la huelga de la misma forma. Mientras que fuentes de la formación morada aseguran que apoyarán "sin fisuras" la convocatoria oficial de huelga general de 24 horas articulada bajo el paraguas de la Comisión 8 de marzo, en Cs estudian apoyar los paros parciales impulsados por sindicatos como CCOO. Además, consideran que algunos manifiestos "no son demasiado inclusivos".

"Los manifiestos deberían incluir los objetivos que compartimos todas, no la parte política. La lucha anticapitalista no tiene que ver con la igualdad y beneficia más a determinados partidos que a las mujeres. No nos gustaría que se utilizara el 8-M para hacer campaña", explica la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes.

Y añade que el PSOE, que el año pasado tampoco secundó la huelga de 24 horas, mete en la agenda cuestiones en las que no todas las feministas están de acuerdo. "Abogamos por un feminismo inclusivo y que respete la libertad de las mujeres. Utilizar el 8-M para enfrentar a la sociedad va en detrimento de la lucha por la igualdad y da pie a discursos en contra del feminismo", advierte la diputada.

Comisión 8 de marzo

La convocatoria oficial de la huelga general corre a cargo de las cientos de organizaciones de mujeres estatales, autonómicas y locales que conforman el movimiento feminista en España, pero está articulada por la Comisión 8 de Marzo. La plataforma plantea esta jornada de forma multidimensional y transversal y llama a participar en una huelga feminista laboral, de cuidados, de consumo, estudiantil y asociativa.

Para la huelga feminista del 8 de marzo de 2019, la propuesta de CCOO y UGT consiste en hacer paros parciales de dos horas por turno, aunque no descartaron ampliarla a 24 horas en "aquellos sectores donde así lo determinen los trabajadores y trabajadoras". Por su parte, CNT y CGT han registrado ya la jornada de huelga general de 24 horas para ese día.

Cabe destacar la irrupción de un nuevo partido en escena: Vox. Aunque sus dirigentes no se han pronunciado sobre su asistencia a las movilizaciones, varios miembros del partido han impulsado a través de sus redes sociales el llamamiento a otra manifestación que tendrá lugar el 10 de marzo organizada por Woman of the World, una plataforma ideada por Profesionales por la Ética contra el feminismo "supremacista y radical".